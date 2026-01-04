台股元月風向球！ 台積電法說15日登場

台積電將於15日召開法人說明會。（圖／報系資料照）

護國神山台積電（2330）將於15日召開法人說明會，此次法說會不僅是元月行情的風向球，更可以定調2026年先進製程人如何擴張版圖。半導體產業專家指出，包括資本支出、AI市場需求、2奈米量產以及美國與日本廠最新量產進度等議題，都將是台積電法說會重點。

市場普遍預期台積電2026年資本支出將維持歷史高標，部分法人將資本支出預估調升達500億美元，除用於先進製程研發及擴產外，持續進行供不應求的CoWoS先進封裝產能擴充。

台積電N2製程已於2025年第四季順利投產，2026年正式開啟「2奈米元年」。台積電在新竹和高雄科學園區建置2奈米晶圓廠，並在台中二期廠導入先進製程技術。台積電日前宣布，2奈米如期於2025年第4季量產，產能與業績貢獻將備受關注。

台股2日大漲386.21點，終場收在29349.81點，創收盤新高，台積電勁揚35元，再創1585元天價。法人指出，若台積電法說公布的最新財報依舊亮眼，股價攀升有望持續。

另外，2026年美國消費性電子展（CES）於6至9日舉行，台廠商機可望從已熱門的伺服器商機，進一步擴增至個人電腦（PC）、智慧家庭、自駕車等領域。在AI通膨效應下，被動元件、印刷電路板（PCB）等族群都將受惠，迎接股價上揚趨勢。

