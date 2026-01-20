台股先蹲後跳！終場翻揚120點續創收盤史高 記憶體股震幅大如雲霄飛車

台股週二收盤漲了120.7點，以今日最高31759.99點作收，續創收盤史高。廖瑞祥攝



台股今日（1/20）開低走高！主要權值股走弱，甫開盤即大跌近300點，最低跌至31340點，之後跌幅逐漸收斂。約10:20左右，指數翻紅小漲，加上台積電買盤進場，台股尾盤翻揚逾百點。收盤漲了120.7點，以今日最高31759.99點作收，續創收盤史高，漲幅0.38%。總成交值達7771.1億元。

台積電昨盤中創下1780元新天價，後以1760元作收。今早開盤跌了20元，以1740元開出，早盤最高來到1755元。10:40過後，股價翻紅小漲。尾盤多頭進場，股價最高漲15元至1775元，逼近史高。終場漲了15元，以今日最高價1775元作收，仍創下收盤史高，漲幅0.85%。單日成交張數2萬9,254張。公司市值來到46.03兆元。

主要權值股漲少跌多，鴻海跌逾2%，以223.5元作收。富邦金、國泰金、日月光投控、廣達、南亞科、緯穎皆跌逾1%；中華電、中信金小挫。而聯電逆勢上揚8.48%，股價收在67.8元。台達電小漲，智邦也漲逾1%。

外媒報導，DRAM製造商將成為美國下一個目標，美方將針對主要廠商徵收記憶體關稅，還點名南亞科、華邦電等業者。南亞科昨召開法說會，第四季每股盈餘3.58元，稅後淨利110.83億元，全年每股盈餘2.13元順利轉虧為盈，毛利率達49%。南亞科總經理李培瑛指出，目前並無赴美設廠計畫。

南亞科開盤即重挫1根，跌至247.5元，隨後跌幅縮小，股價最高來到274元，逼近平盤邊緣。收盤小挫1.09%，以272元作收。其他記憶體股同步走跌，旺宏、威剛、創見開盤也跌停，隨後跌幅收斂。旺宏收盤翻揚4.21%，收在76.8元。群聯同步小漲1.26%，以2005元作收。但威剛跌逾6%，廣穎跌逾4%，華邦電、創見、十銓跌逾3%，鈺創跌逾2%。

力積電昨重訊公告，該公司「與美光1/17同步公布的意向書，有關售廠及其他合作事宜，仍待後續協商、簽約之後，方可正式確定」。今早開盤跌逾半根，但沒多久翻紅小漲，盤中漲勢逐漸擴大，尾盤飆至漲停價68.2元，上下震幅逾16%，股價起伏非常大，收盤價攀至四年來新高。

此外，昨日國防部公告，將採購自製無人機20多萬架，無人艇逾千艘。軍工股今日應聲上漲，龍頭造船盤中亮燈漲停至收盤，收在147元。雷虎漲近半根，以151.5元作收，目前仍被證交所列入處置股。漢翔、晟田漲逾2%、寶一漲逾1%。

矽光子概念股也迎來一波漲幅！聯亞、華星光、全新3檔亮燈漲停，股價各自收在708元、290.5元、184.5元。波若威、眾達-KY漲逾6%，聯鈞漲逾半根。上詮漲逾3%，光聖漲逾2%，前鼎、訊芯-KY同步小漲。

今日總成交值達7771.1億元，成交張數1305萬張。委買張數2753萬張，委賣張數1704萬張。

