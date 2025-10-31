台股光輝10月大漲2,412點 單月指數創同期最佳、史上第二大漲點

台股昨（31）日在美中貿易戰稍歇下，台積電（2330）一度創歷史天價1,525元，加權指數盤中衝高至28,489點歷史次高，但最後一盤台積電等科技、金融權值股遭突襲，衝擊指數豬羊變色，戲劇性由紅翻黑，下跌54點收28,233點，但周線仍連十紅，月線連六紅，單月大漲2,412點，創史上最強10月，也是台股歷來單月第二大漲點。

台股昨殺尾盤主要來自外資突轉賣超283.9億元，主要賣超台積電、台達電、鴻海、力積電等；投信亦賣超34.7億元，主要賣超台達電、南亞科、精測、緯創，連三賣，累計賣超137.2億元；自營商買超74.8億元，連九買，累計買超580.9億元；合計三大法人賣超243.9億元。八大公股行庫買超1.7億元。

本周僅自營商站在買方，加碼406.7億元，外資賣超140.2億元、連四賣，投信更是連續第12周減碼，本周減持161.5億元。至於10月法人資金動向，外資調節991.2億元，投信賣超498.9億元，自營商買超896.7億元。

大盤昨天由權值股帶動，盤中大漲202點，但隨後漲勢收斂，終場跌54點，收28,233點，連三天站穩在28,000點大關之上，成交量減至5,761億元；台達電下跌15元收995元，跌落千元以下，千金股減至26檔。資金轉向中小型股，櫃買指數強於集中市場，終場上漲2.2點，收在264點。

法人分析，大盤10月創高後，指數進入震盪期，月季線多頭架構不變，指數仍有機會挑戰3萬點，後續市場焦點將回到11月法人作帳與AI伺服器鏈財報。從技術面觀察，昨天台股價跌量縮，5日線尚未跌破，多頭架構不變。本周主要由電子權值股領漲，台積電、緯穎、台達電、日月光投控皆創新天價。

展望後市，綜合永豐投顧總經理李學詩、中信投顧總經理陳豊丰看法，依經驗顯示，第4季到隔年年初都是股市多頭大顯身手時刻，現階段台股漲多拉回不致反轉，資金暫無退潮跡象，建議集中AI相關主流族群。

