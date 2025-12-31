台股全年漲逾5928點！台積電創新高1550元 股王信驊一度破7715元

台股12月31日收在28,963.60點，全年上漲5928.5點。（圖／CTWANT資料照）

2025年台股封關31日，收在28,963.60點，漲256.47點，漲幅達0.89%，盤中最高觸及29,009.81點，全年上漲5928.5點創新高；台積電收在1550元、年漲 475元；27檔千金股上漲驚人包括股王信驊一度破7715元；記憶體族群的華邦電、南亞科漲幅大；17檔主動式ETF更是股價與成交量屢屢上揚。

素有科技市值型ETF之稱的國泰台灣科技龍頭（00881）今日公告預估配息金額，本次金額為每單位配發2.65元，以今日收盤價32.62元計算，年化配息率達16.25%。

廣告 廣告

群益半導體收益（00927）每受益權單位預估配發金額為新台幣0.91元。若以12月31日收盤價21.84元來推算，預估單次配息率約4.17%，年化配息率近16.7%。除息日訂於1月19日，因此想參與00927本次領息的投資人，最晚需在2026年1月16日買進，收益分配發放日則訂於2月13日。

富邦特選高股息30（00900）則預計每股配發0.075元，欲參加除息民眾最晚可在2026年1月19日前持有或買進，本次除息日1月20日，發放日為2月12日。

原始連結

看更多 CTWANT 文章

説薪水太誠實！狂被長輩問「這個月有沒有10萬」 過來人教一招：我都說3萬

阿嬤半夜買奶茶差2元！男子幫付後她卻不喝了 背後原因超鼻酸

曹西平猝逝！比莉睡不著哭整晚 願好友自由飛翔：你這碎碎念的外星人