台股兩萬八大關膠著！ 但4檔台股ETF抗跌能漲逾五成

台股示意圖。資料照



台股兩萬八大關保衛戰持續，但大盤波動加劇，台股ETF難倖免於難，統計近一周台股ETF表現，僅有11檔維持正報酬，若進一步觀察這11檔ETF 4月9日低點反彈以來的表現，漲幅介於15%~73%之間，顯示這11檔ETF不只在市場一天漲一天跌時有辦法逆勢抗跌，當市場跌深反彈時也具備上漲動能。

理財專家觀察，這11檔抗跌能漲的台股ETF，有4檔表現又特別吸睛，低點反彈以來報酬已經高達5成以上，最少的漲幅58%，漲幅最多一檔高達73%，分別是凱基台灣AI50(00952)上漲73.56%、台新臺灣IC設計(00947)上漲72.67%、永豐臺灣加權(006204)上漲60.85%，以及元大中型100(0051)上漲58.53%。

凱基台灣AI50ETF研究團隊表示，美系雲端服務供應商資本支出力道加大且現金流穩健，Open AI擴張基礎建設有實際需求及營收支撐，預期明年高階AI伺服器出貨量將倍增，基礎建設與終端應用雙重加持，將為關鍵半導體、伺服器內部零組件等帶來龐大商機。

台灣供應商在其中扮演關鍵角色，包含半導體、相關材料及設備、PCB、CCL、散熱、滑軌、機殼、連接器、電源供應器、組裝等，近年獲利亦大幅提升，隨著台灣AI供應鏈將持續受惠，2026年獲利展望樂觀可期。

展望後市，凱基台灣AI50ETF研究團隊表示，AI趨勢方興未艾，市場關注焦點也一路從AI伺服器供應鏈族群，擴散到AI半導體晶片族群，再延燒到AI記憶體族群，相關上中下游題材市場能見度相對高；布局涵蓋AI上中下游供應鏈，不僅能避免因重壓單一族群面臨過高風險，當資金輪動加快時，也有更多機會掌握到次產業輪番表現的契機。

