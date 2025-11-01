台股兩萬八盤堅或獲利了結? 11月還能漲機率達六成

台股示意圖。資料照



蘋果和亞馬遜亮眼財報，激勵科技股買盤回溫，美股10月31 日歡喜收高。台股光輝10月大漲2400點，站上28000點大關震盪盤堅。展望第四季，投信法人表示，獲利了結壓力將浮現，不過過去數據顯示，11月上漲機率逾六成，因此10日均線不破，台股多頭趨勢仍在。聚焦AI伺服器供應鏈（如散熱、機殼、電源模組、PCB）。低基期補漲股電力股與航運股也出現轉強跡象。

野村投信投資策略部副總經理張繼文表示，自4月解放日以來，外資買超台股已逾6,000億新台幣，推升台股屢創新高。若進一步觀察外資淨匯入金額，自2023 年以來已累積超過3兆元，顯示外資對台灣市場的信心持續提升。外資回流不會只是短期現象，而是在地緣政治與科技成長的雙重支撐下長期的結構性趨勢。隨著資金持續流入，看好台灣市場將持續升溫。

廣告 廣告

統一投信表示，據彭博統計至去年底資料，近十個年度台股的各月表現中，9月通常是表現最差的月份，上漲機率僅有三成，漲跌幅平均為下跌1.6%。但今年台股9月上漲6.55%，強勢打破下跌魔咒，10月續揚再創新高。且歷史經驗顯示，11月到隔年2月是台股漲勢最強的時候，顯示年底為良好的布局時機。台股平均漲幅前三名的月份也都落在這個區間，依序為11月的3%、2月的2.23%、12月的1.72%。上漲機率方面，該期間的各月上漲機率至少六成，12月和3月的上漲機率甚至達到八成。

但市場也關注聯準會在最新利率決策會議上再度降息一碼，並宣布自12月起暫停資產負債表縮減（計畫，是否意味著市場資金流動性正逐漸吃緊？「鉅亨買基金」認為，停止縮表並非流動性危機的預兆，而是為提前防範潛在風險，確保金融體系穩定。主席鮑爾在會後記者會上刻意淡化市場對連續降息的預期，顯示政策焦點已從抑制通膨轉向穩定經濟與金融環境。

更多太報報導

震撼！半導體通膨來臨、台積電價格調漲傳一口氣連漲4年

記憶體出現30年恐慌性缺貨！ 慧榮總座：供需缺口到2026年、一定要重複下單

分析/聯發科天璣9500上陣 但蔡力行毛利率防線失守! 手機成本有難言之隱