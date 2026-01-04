台股再創新高 法人看今年高點「保底」三萬

〔記者張慧雯／台北報導〕台股新年新氣象，交易首日即再創歷史新高來到2萬9349點，大盤多頭架構未變。法人多指出，2026年台股高點「保底」3萬點，高點上看3萬5千點，而權值股將繼續擔綱要角，權值王台積電(2330)每上漲1元、貢獻台股近8點，市場更期待1月中旬台積電法說會，看好毛利率續揚。

保德信市值動能50 ETF(009803)經理人楊立楷指出，台股2026年受惠AI需求有增無減，盤點於全球對台灣出口產品的需求持續強勁，尤其是涵蓋AI、半導體與電子零組件相關領域的電子產品、資訊通信年增率相對突出，也推升台灣企業產能，預估今年台股企業獲利將延續雙位數高速成長。

廣告 廣告

野村臺灣增強50主動式ETF(00985A)基金經理人林浩詳則表示，投資人可持續留意具長期趨勢的族群如記憶體(如模組與控制IC供應鏈)、PA(功率放大器)、板材與PCB鑽針、半導體材料等，受益於AI、通訊與先進製程拉動的中長期需求。

他更指出，若就產業事件觀察，荷蘭半導體廠恩智浦(NXP)宣布將在2027年前關閉美國 RF GaN廠並淡出5G功率放大器晶片業務，預期釋出的市占與訂單可望挹注台系PA供應鏈，如穩懋(3105)、全新(2455)、宏捷科(8086)等接單機會，股價動能亦隨之受惠。

元大投顧則認為，後續觀察量價變化，若是上攻，成交值不 宜萎縮，追價意願不強，攻堅力道會打折扣。要是漲多拉回，則應留意5日均線抗跌情形，做為強弱依據，從看盤指標而言，權值王台積電率先再創新高引領大盤，預計1月15日召開法說，投資人可參考外資進出動態。

【看原文連結】

更多自由時報報導

台灣的「秘密武器」 英媒披露如何主宰全球經濟命運

什麼是2奈米晶片？為何台積電這麼重要！外媒全解答

台股、台積雙創高 2026紅盤站穩2萬9

台積電大進步！最新全球企業市值排名揭曉

