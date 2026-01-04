台股再創新高 法人看今年高點「保底」三萬
〔記者張慧雯／台北報導〕台股新年新氣象，交易首日即再創歷史新高來到2萬9349點，大盤多頭架構未變。法人多指出，2026年台股高點「保底」3萬點，高點上看3萬5千點，而權值股將繼續擔綱要角，權值王台積電(2330)每上漲1元、貢獻台股近8點，市場更期待1月中旬台積電法說會，看好毛利率續揚。
保德信市值動能50 ETF(009803)經理人楊立楷指出，台股2026年受惠AI需求有增無減，盤點於全球對台灣出口產品的需求持續強勁，尤其是涵蓋AI、半導體與電子零組件相關領域的電子產品、資訊通信年增率相對突出，也推升台灣企業產能，預估今年台股企業獲利將延續雙位數高速成長。
野村臺灣增強50主動式ETF(00985A)基金經理人林浩詳則表示，投資人可持續留意具長期趨勢的族群如記憶體(如模組與控制IC供應鏈)、PA(功率放大器)、板材與PCB鑽針、半導體材料等，受益於AI、通訊與先進製程拉動的中長期需求。
他更指出，若就產業事件觀察，荷蘭半導體廠恩智浦(NXP)宣布將在2027年前關閉美國 RF GaN廠並淡出5G功率放大器晶片業務，預期釋出的市占與訂單可望挹注台系PA供應鏈，如穩懋(3105)、全新(2455)、宏捷科(8086)等接單機會，股價動能亦隨之受惠。
元大投顧則認為，後續觀察量價變化，若是上攻，成交值不 宜萎縮，追價意願不強，攻堅力道會打折扣。要是漲多拉回，則應留意5日均線抗跌情形，做為強弱依據，從看盤指標而言，權值王台積電率先再創新高引領大盤，預計1月15日召開法說，投資人可參考外資進出動態。
更多自由時報報導
台灣的「秘密武器」 英媒披露如何主宰全球經濟命運
什麼是2奈米晶片？為何台積電這麼重要！外媒全解答
台股、台積雙創高 2026紅盤站穩2萬9
台積電大進步！最新全球企業市值排名揭曉
其他人也在看
最新預測震撼彈不藏了！高盛點名鴻海、緯穎「5檔」可續抱 這ODM大廠該脫手了？
[FTNN新聞網]記者莊蕙如／綜合報導高盛證券最新針對台灣ODM與品牌廠未來三個月表現提出觀察，認為即使產業步入傳統淡季、季節性需求轉弱，但AI基礎建設投資持...FTNN新聞網 ・ 17 小時前 ・ 7
記憶體缺貨苦主喊漲價！外資出清這檔「電腦品牌」大廠捲走16億元 再倒貨南亞4萬張提款25億
[FTNN新聞網]記者張書翰／綜合報導台股本週（12/29～01/02）加權指數上漲793.79點，以29349.81點作收，漲幅2.78%，創下歷史紀錄。據證交所盤後公布籌碼動向，...FTNN新聞網 ・ 13 小時前 ・ 2
沒有輝達！華爾街點名2026美股五大新主角 焦點全面洗牌？！
美股2026年投資風向正在轉彎。華爾街最新策略圈點名，今年市場主角不再只看輝達，資金開始轉向「能真正落地賺錢」的五大投資標的。從雲端、AI平台、電動車到資安防護，美股行情正悄悄換檔，投資人若還只盯著單一明星股，恐怕會錯過下一輪主升段。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 6
「這玻纖布大廠」一年暴衝686％稱霸整年！台股2025封王名單曝光 狂股滿天飛...今年還能續飆？
[FTNN新聞網]記者莊蕙如／綜合報導台股在2025年最後一個交易日氣氛高昂，加權指數盤中一度衝上29,009點刷新紀錄，為全年行情畫下亮眼句點。回顧整年度個股表...FTNN新聞網 ・ 1 天前 ・ 4
群創漲多遭列「注意股」股價開低震盪翻紅 近午盤爆逾60萬張大量
面板大廠群創（3481）因傳打入SpaceX供應鏈，受太空產業題材助陣，大唱轉機題材，去年底股價連日爆量飆漲，遭證交所列入注意股，提前公告去年11月自結稅後淨損約1.56億元，每股淨損約0.02元；不過，今天股價開低後，盤中又震盪翻紅，截至上午11時即爆出逾56萬張大量，依舊成為開年盤面焦點太報 ・ 1 天前 ・ 8
去年飆股竟是這族群 它近一季績效暴衝逾2成！
新年新氣象，回顧 2025 年表現最亮眼的飆股，幾乎由 PCB 與記憶體等熱門題材橫掃。其中如南亞科（2408）、尖點（8021）、華邦電（2344）、金居（8358）等個股，均在下半年利多推升下，股價於短期內實現倍數成長，激勵相關成份股布局比重高的台股ETF股價勁揚。近1月績效前四強之台股ETF皆大漲逾4%，其中00947是唯一近一月大漲逾6%、近一季大漲逾2成之台股ETF，榮登績效雙冠王。三立新聞網 setn.com ・ 20 小時前 ・ 9
203萬人開心！0050配息調升至1元 1/22除息
203萬人注意！元大台灣50（0050)今（2）日公布配息，每受益權單位擬配發1元，以收盤價66.95元換算，單季配息率為1.49%。Yahoo奇摩股市 ・ 1 天前 ・ 20
11月獲利年增近1700%！「記憶體廠」拉第3根漲停2千多張買單搶進場 缺貨潮引發後市看漲
[FTNN新聞網]記者陳献朋／綜合報導DRAM記憶體在國際大廠接連將產能轉向應用於AI的HBM後，供應越發吃緊，價格因而暴增，帶動以DDR3、DDR4為主要產品的晶豪科（...FTNN新聞網 ・ 1 天前 ・ 5
年漲幅飆近560%！「這記憶體」持續創高上看300元 DDR4首季傳大漲五成強力推升
[FTNN新聞網]記者陳献朋／綜合報導台股記憶體族群近期漲勢凌厲，多檔概念股包含威剛（3260）、十銓（4967），凌航（3135）、群聯（3135）近日價格均寫歷史新...FTNN新聞網 ・ 14 小時前 ・ 8
新年要發了！4生肖1月財運事業雙豐收 再迎貴人
新年要發了！4生肖1月財運事業雙豐收 再迎貴人EBC東森新聞 ・ 1 天前 ・ 4
台積電訂單滿到炸開！點火CoWoS概念股集體勁揚 京元電子、志聖漲破7%...16檔個股起飛
[FTNN新聞網]記者陳宣穎／綜合報導台股加權指數今（2）日早盤先上漲53.08點開高後，最高一度高漲399.83點至29,363.43點，終場收在29,349.81點，漲幅1.33%、漲...FTNN新聞網 ・ 1 天前 ・ 3
不是半導體！2026開紅盤最大黑馬是「它」 單週狂噴6.7%完勝大盤
迎接民國115年（2026年）新春開盤，台北股市展現強勁多頭氣勢。根據臺灣證券交易所最新統計，本週發行量加權股價指數收盤來到29,349.81點，較上週（114年12月26日）大漲793.79點，週漲幅約為2.78%。在權值股領軍下，台灣50指數表現更為亮眼，單週漲幅達3.65%，顯示大型股成為這波推升指數的關鍵主力。三立新聞網 setn.com ・ 17 小時前 ・ 4
狂賀！台積電衝全球市值第6大 超越博通成半導體第2強
狂賀！不愧是台灣護國神山，台積電（2330）在美存託憑證ADR昨（2）晚美股開紅盤日大漲5.7%，市值衝到1.657兆美元榮登全球排名第6大，改寫自身最高紀錄，一次前進二個名次，一舉超越博通（Broadcom）與臉書Meta市值，這也是TSMC有史來的最高名次，成為除輝達Nvidia外，全球第2高市值的半導體公司。Yahoo奇摩股市 ・ 22 小時前 ・ 9
台股新年盤中漲逾300點 台積電達1580元
[NOWnews今日新聞]台股今年首個交易日開紅盤，盤中節節攀升，不斷改寫盤中新高點，截至11點半我又，上漲超過300點，最高觸及29325.16點。台積電也同步改寫盤中新歷史，達到1580元。大盤開...今日新聞NOWNEWS ・ 1 天前 ・ 6
台積電領機器人猛飆！這檔漲停...網憂：隔日沖機率不低 「它」11月營收雙減也鎖死紅燈
[FTNN新聞網]記者何亞軒／綜合報導今（2）日台股加權指數收盤29,349.81點，漲386.21點，漲幅1.33%，觀察今日機器人相關個股趨勢，台積電（2330）今日帶量上攻...FTNN新聞網 ・ 1 天前 ・ 3
AI加降息雙引擎！台股上29K還能追嗎 經理人一句話點破
AI晶片需求持續暢旺，除了原先佔據絕大市場份額的輝達，包括亞馬遜、Google等科技巨頭也陸續投入晶片市場，根據高盛預估，2027年全球ASIC晶片出貨量將持續創高，全年出貨量可達到2025年的170%，貨量明顯放大。國泰投信表示，台股若短線整理反而提供分批佈局機會，從長線來看AI結構仍完整，且台股基本面維持強勁，投資人可善用國泰台灣高股息基金等主動式基金讓專業團隊管理，一舉掌握包含台積電等多檔權值股在內的上中下游完整AI產業鏈，來分散個股風險。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 2
台股開年好彩頭！台積電炸184億元領軍噴出 記憶體「3劍客」人氣爆棚...金居出關創新高
[FTNN新聞網]記者周雅琦／綜合報導台股今（2）日加權指數開高站上2萬9千點大關，截至上午10點左右，暫報29,090.79點、上漲127.19點、漲幅0.44%。觀察盤中成交...FTNN新聞網 ・ 1 天前 ・ 5
【Yahoo早盤】2026台股開紅盤寫29310點新天價 分析師郭憲政：高機率收漲
2026年台股首個交易日來了！台股今（1）日迎來今年第一個交易日，早盤也不負股民所望成功再創新高，一度觸及29,310點，上漲約350點。啟發投顧分析師郭憲政表示，台股今日在預估量能維持5300億元之下緩步推升，不過短沖壓力仍在，大漲不易，但高機率可以收下紅盤。Yahoo奇摩股市 ・ 1 天前 ・ 4
大哥這次不對作了！小摩大調「這檔」目標價…投信8.98億大力買萬張 網嗨：從沒想過股價衝100
[FTNN新聞網]記者何亞軒／綜合報導今（2）日台股加權指數收盤29,349.812點，漲386.21點，漲幅1.33%，投信合計賣超42.17億元，觀察今日投信買超個股前十名，摩...FTNN新聞網 ・ 1 天前 ・ 1
台積電目標價喊上2400元 外資曝「關鍵分水嶺」：產能爆炸性成長
晶圓代工龍頭台積電（TSMC）將…民報 ・ 30 分鐘前 ・ 發起對話