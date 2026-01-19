台股再創新高！關稅利多、記憶體續熱 法人提醒留意科技股財報

【記者呂承哲／台北報導】台股週一（19日）開低走高，在台積電表現亮眼、法人上調目標價，加上台美關稅正式下調至15%且不疊加最惠國待遇等利多激勵下，盤中與收盤雙雙改寫新高。法人指出，記憶體供需結構持續吃緊，價格上行動能明確，但隨美國科技股財報週登場，後續仍須留意企業展望對市場情緒的影響。

保德信市值動能50 ETF（009803）經理人楊立楷表示，根據TrendForce最新預估，2026年第一季DRAM合約價格可望較去年第四季大漲55%至60%，主要來自供給成長有限。今年三大DRAM廠產量預估僅成長約5%，其中三星約5%、SK海力士約8%、美光幾乎持平，新產能最快也要等到2027至2028年投產，供給吃緊態勢短期難解。

他指出，雲端服務供應商大幅加碼高頻寬記憶體，亦間接壓縮一般消費性記憶體產能，使價格漲幅進一步擴大，帶動台灣記憶體族群成為盤面資金焦點。展望後市，市場情緒仍偏樂觀，但隨美國超級財報週登場，科技股將陸續公布成績單，投資人仍須留意企業財報與展望是否符合市場期待，進而牽動台廠供應鏈投資氣氛。

