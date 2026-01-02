台股再創新高29363！2026年首日上漲386點 台積電衝上1585

美股2025封關收跌，不過，並不影響台股2026年開紅盤行情，今天盤中再度改寫歷史新高2萬9363點，終場上漲386點，收在2萬9349點，同樣改寫收盤歷史新高。

個股方面，台積電（2303）今天再度帶領大盤上攻，收在1585元，再創歷史新高價；南亞科（2408）今天也大漲7.2％，再創歷史新高。

回顧2025年亮眼飆股，幾乎由 PCB 與記憶體等熱門題材橫掃。除了南亞科（2408），尖點（8021）、華邦電（2344）、金居（8358）等個股，也都是倍數大漲，激勵相關成份股布局比重高的台股ETF股價勁揚。

其中像是台新臺灣IC設計動能ETF（00947）專注佈局台灣IC設計產業，前十大成分股包括華邦電、群聯、南亞科等，與記憶體循環高度相關，近一季股價大漲近3成。

00947研究團隊指出，AI的熱潮由雲端中心擴展至邊緣運算終端，記憶體產業正面臨供需失衡。Google和Microsoft 等雲端巨頭的AI加速器（例如TPU和Maia）需要HBM（高頻寬記憶體）來支援。如果沒有足夠的記憶體晶片，客製化加速器的產能將受限。

市場消息指出，大型科技公司提高採購報價以確保訂單。一台AI伺服器的 DRAM需求量是一般伺服器的8倍，NAND Flash也需要3倍。生成式AI（如 Gemini、ChatGPT）處理多媒體運算和簡報生成時，記憶體消耗量呈幾何級數增長。

美股2025年交出亮眼成績單，並創下歷史新高，像是道瓊指數全年上漲約12.9％，那斯達克指數上漲20.3％，S&P 500上漲16.3％，費城半導體上漲42.2％。

