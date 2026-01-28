台股再創新高32706點！台積電新高1805 法人這樣說

台股今天盤中再創歷史新高3萬2706點，連續第五天上漲；台積電也改寫新高價1805元，推升盤勢。展望後市，法人持續看好AI，台股長多格局不變。

國泰費城半導體（00830）基金經理人李翰林指出，從第一季美股走勢觀察，市場情緒已明顯由去年的保守氛圍，轉為相對樂觀，當前整體經濟環境呈現溫和成長、通膨相對受控的狀態，使科技股得以維持相對有利的發展條件，尤其雲端服務供應商（CSP）對GPU與HBM等記憶體的需求仍然強勁，成為支撐半導體產業的重要力量。

不過，各產業復甦節奏並不一致，部分零售與民生消費數據顯示成長放緩，反映高通膨對終端需求的壓力，亦使市場開始關注聯準會後續政策走向。相較之下，具備明確成長題材的資訊科技族群，仍是資金關注焦點。

進一步觀察國泰費城半導體（00830）追蹤的美國費城半導體指數，成分股如台積電ADR、光刻機獨佔霸主艾司摩爾（ASML）、全球市佔率近半的蝕刻和沉積設備龍頭科林研發（Lam Research）、HBM記憶體龍頭美光（Micron），近年在AI浪潮推動下展現高度成長性。

李翰林指出，展望2026年，台積電、美光等資本支出的提升，挹注設備大廠的訂單動能，投資邏輯進一步推進至「如何製造鏟子」，半導體設備商有望成為下一階段關注主軸。

00830已連續三週單週增加逾2萬名受益人，1月受益人數增加6萬6205人，累計共14萬8136人，為目前台灣海外股票型ETF中受益人數最多之ETF。

國泰投信ETF研究團隊指出，AI趨勢在接下來2至3年內，仍將是全球科技與經濟發展的重要主軸，市場雖不時會受到政策調整或政治消息干擾，但相關波動往往反映短期情緒變化，反而成為回檔的進場好時機。

凱基投信表示，AI趨勢至少為台股開啟10-20年多頭，預期台股長多格局確立下，透過不配息再投入的投資方式，將是將時間複利極大化、大啖台股長多紅利的絕佳方式。

凱基投信表示，近年台股ETF市場火熱蓬勃發展，觀察近三年成立數量，掛牌台股的原型ETF總數呈現階梯式成長，包含國內外股票與債券型ETF，2023年16檔，2024年33檔，2025年進一步成長至44檔，2026年一開年，也已有2檔主動式國內股票ETF、1檔被動式國外股票ETF與1檔被動式債券型ETF掛牌，預計隨著AI進入應用與生產力爆發關鍵元年，台股市場可望躍升世界金融市場主舞台，台股ETF市場熱度也將進一步升溫。

凱基台灣TOP 50 ETF基金（009816），已於1月22日成立，預計2月3日掛牌上市，將台股市場原型ETF總數推向271檔，同時是鎖定台股市場布局的第74檔，亦是投資台股市場中首檔不配息再投入的ETF。

009816募集規模約新台幣90億元，顯見有越來越多投資人轉向關注不配息再投入的台股時間複利威力。

009816研究團隊表示，台股近20年有15年上漲，平均報酬率14.6%，隨著半導體產業蓬勃發展，台股近年報酬率區間有上移的趨勢。根據財政部統計，台灣2025年12月出口金額624.8億美元，年增43.4%，主要持續受惠AI、高效能運算及雲端服務強勁需求，帶動電子零組件與資通產品出貨大增，而日前先進製程晶片龍頭為滿足持續強勁的AI訂單需求，宣布大幅上修2026年資本支出，不僅印證AI實質需求有增無減，更反映半導體產業領漲全球，並非元月效應的曇花一現，背後更有AI 產業基礎建設持續擴張的堅實支撐。

