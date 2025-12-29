台股再創歷史新高收28,810.89點 台積電漲20元攻上1530元新天價

【記者許麗珍／台北報導】不受共軍宣布29日起舉行環台軍演，台股今開高走高，開盤漲逾百點一口氣衝至28,662.79點，創下盤中新高點，收盤大漲254.87點或0.89%，收在28,810.89點，再創收盤歷史新高點，成交4390.98億元。權值股台積電今早盤同樣開高走先上漲10元報1520元，在買盤簇擁下，收盤上漲20元股價攻上1530 元續創歷史新高。

共軍東部戰區宣布，29日開始在台灣海峽、台島北部、台島西南、台島東南、台島以東，進行「正義使命-2025」演習。另外，共軍還宣布30日早上8時至下午6時，在台灣周邊5個公布的海域和空域範圍進行實彈射擊。

美股適逢耶誕假期，耶誕節後美股交投清淡，道瓊、標普500與那斯達克指數均小跌結束連5紅。4大指數漲跌互見。26日道瓊工業指數下跌20.19點或0.04%，收48710.97點，從歷史高點小幅拉回，標普500指數跌2.11點或0.03%，收在6929.94點。那斯達克指數下跌20.21點或0.09%，收23593.10點，費城半導體指數漲3.273點或0.05%，收在7207.641點。

台股上週大漲859.67點或3.1%，台股26日受惠於台積電重返1500元整數大關，加上銅概念股與印刷電路板（PCB）族群漲勢帶動，加權指數盤中觸及28590.91點，創歷史新高，終場收在28556.02點，同步寫下收盤新紀錄，上漲184.04點，漲幅0.65%。

三大法人26日合計買超台股98.82億元，其中，自營商買超65.86億元，投信賣超50.76億元；外資及陸資買超83.72億元，終止連2賣。

法人分析，根據歷史統計，12月下半月至隔年1月上半月美股與台股易漲難跌，通常會有耶誕行情與元月效應，且台股受惠於內資主導與權值股表現，封關前有機會挑戰新高點，台積電將於明年1月15日舉行法人說明會，有助推升元月行情。

