台股再創歷史新高 紅包行情持續升溫

〔記者張慧雯／台北報導〕台股新年報喜，在資金行情簇擁下，大盤再創歷史新高3萬0593點，雖然不少投資人「心驚驚」，不過，法人對台股整體保持多頭架構未變，同時，預料本週15日台積電(2330)登場有望為紅包行情持續加溫。PGIM保德信金滿意基金經理人郭明玉指出，晶圓龍頭大廠15日將舉辦法說會，由於2奈米級製程已於2025年第4季如期進入量產階段，成為晶圓龍頭大廠首度導入環繞式閘極(GAA)奈米片電晶體的先進節點，預計今年下半年將推出效能強化版N2P，以及導入Super Power Rail(SPR)背面供電的A16製程，鎖定高功耗密度、複雜供電需求的AI與HPC晶片；市場預估在2、3、5奈米製程量產與產能持續滿載下，2024年至2029年晶圓龍頭大廠AI相關收入年的複合成長率預估將達60%之多。野村投信全球整合投資方案部主管暨野村臺灣智慧優選主動式ETF經理人游景德也表示，進入今年上半年，雖處於消費性電子的傳統淡季，不過NVIDIA新一代GB300 GPU以及Google、Amazon等自研晶片需求持續遞增，預期未來幾季相關出貨將快速拉升，且美國政府開放H200晶片出口中國，亦將為AI訂單注入額外動能，使AI出貨持續成為支撐台灣出口表現持續維繫於高檔的關鍵引擎。元大投顧分析，上週三集中市場加上櫃買成交值突破兆元，若是上攻，追價意願不宜降低，可以5日均量當做強弱依據，至於看盤指標台積電率先再創新高引領大盤，預計1月15日召開法說，投資人多參考外資進出動態。

