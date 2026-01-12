台股再創盤中新高 終場上漲278點收30567點

（中央社記者張建中台北12日電）台股今天在台積電上漲、股王信驊股價突破8000元關卡及水泥等傳統產業股走強下，加權指數盤中一度創下新高30681.99點；終場漲勢收斂，收在30567.29點，上漲278.33點，成交值新台幣6029.21億元。

台積電盤中股價攀高至1705元，平史上最高價，終場收在1690元，上漲10元，市值攀高至43.82兆元，貢獻大盤約80點。

權值和高價股台達電、聯發科、日月光投控和信驊等股紛紛收漲；其中，信驊盤中攻高至8240元新天價，將台股個股最高價紀錄進一步推升，終場收在8055元。南亞科、華通等記憶體和低軌衛星族群走勢強勁，帶動電子類股指數上漲1.04%。

傳統產業股多數收漲，水泥和電纜類股指數上漲逾3%，表現強勢；塑膠和鋼鐵類股指數上漲逾2%，機電類股指數上漲逾1.6%。玻璃、汽車、營建類股指數收跌，表現相對疲弱。

隨著環球晶強攻漲停472元，中美晶上漲逾4%；櫃買指數上漲6.72點，漲幅2.4%，收在286.57點，創下歷史新高。

兆豐國際投顧副總經理黃國偉表示，台積電為台股多頭指標，市場看好台積電未來營運前景，1月15日法人說明會應可釋出正面訊息，法說會前股價易漲難跌，有助於大盤走勢。（編輯：張良知）1150112