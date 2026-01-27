台股再創高飆到32203點！燿華台塑價量皆揚 科技型ETF績效逾大盤

台股27日目前來到32,183.76點，漲119.24點，漲幅達0.37％。（圖／方萬民攝）

台股27日再創新高，再飛到32,203.30點，台積電來到1760元、台達電漲20元來到1255元、鴻海也上漲；燿華、聯電、華邦電、台塑、台化、元大台灣價值高息（00940）、華新、群益台灣精選高息（00919）、欣興等股價與成交量皆飛高；大盤目前來到32,183.76點，漲119.24點，漲幅達0.37％。

81檔台股ETF中逾半數股價也創下新高，2026年以來績效漲幅幅度之冠則為群益半導體收益（00927），漲近21％，中信關鍵半導體（00891）超過18％，野村臺灣新科技50（00935）達17.90％。

其中，以科技型、主動式台股ETF績效漲幅領先；漲幅幅度兩位數的，有富邦台50（006208）的11.46％、群益台ESG低碳50（00923）的11％、富邦公司治理（00692）的10.86％。國泰台灣領袖50（00922）則有9.96％。

主動式ETF則有主動群益台灣強棒（00982A）、主動群益科技創新（00992A）、主動統一台股增長（00981A）、主動復華未來50（00991A）、主動野村臺灣優選（00980A）；以及統一台灣高息動能（00939）等。

群益ETF經理人陳朝政指出，參考近十年經歷，大盤2月上漲機率超過70％，加上NVIDIA將於農曆年後公布財報，預期將持續推升相關類股上漲。

