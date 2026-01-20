台股再創高、外資續賣，台幣連2黑收31.608元。(記者陳梅英攝)

〔記者陳梅英／台北報導〕台股今日開低走高，收盤續創歷史新高；不過外資仍持續賣超，新台幣兌美元匯率延續昨日貶勢，一早失守31.5元價位，最低下探至31.648元，但美元指數午後急殺、貶破99大關，新台幣匯價貶幅收斂，最後收在31.608元，貶值1.8分，匯價連2黑，成交量略降至17.01億美元。

台股今天上漲120.7點，收在31759.99點，但三大法人外資及陸資、投信、自營商仍同步賣超，合計賣超154.97億元。其中，外資賣超幅度縮小至39.83億元。

廣告 廣告

目前市場關注美、歐關稅對峙下，美股今晚開盤後會如何反應以及最高法院對川普關稅措施的裁決是否出爐，另外，由於美國諸多經濟數據表現相對亮眼，市場對於聯準會(Fed)上半年降息預期降溫，本週美國將發布PCE為Fed偏好的通膨指標，表現是否如預期也將牽動金融市場走勢。

格陵蘭爭端持續擴大，歐盟全力支持丹麥、格陵蘭使美元指數急殺跌破99大關，但主要亞幣走勢分歧。

根據央行統計，截至下午4點，美元指數大跌0.48%，但韓元仍貶值0.21%、日圓也下跌0.18%、台幣貶值0.06%；人民幣續升0.04%、新加坡幣升值0.18%。

匯銀人士指出，今年以來新台幣走貶主要面臨兩大壓力，一是台股屢創新高，外資在台部位水位偏高，逢高獲利了結的調節賣壓不斷；二是壽險業會計新制上路後，部分業者降低避險部位、帶來美元需求，對新台幣形成壓力。不過，出口商年底前仍有新台幣實質需求，為匯價提供支撐，加上央行對壽險業降避險動向多有掌握、可提前因應，今年以來新台幣匯率大致仍維持在31.4元至31.8元區間震盪。

【看原文連結】

更多自由時報報導

美國軍事再強也沒用 ? 歐洲8兆美元大砲瞄準美股美債 川普「罩門」曝光

台灣矽盾改寫格局！華爾街日報：台積電美國時代來臨 找到實踐目標機會

台股收盤》台積電登1775元、指數收31759點 雙雙再創收盤新紀錄

LTN經濟通》台海若見兵戎 中國命門在此

