台股再創高 新台幣量縮微升收31.45元

（中央社記者潘姿羽台北29日電）2025年進入封關倒數，台股今天再創新高，新台幣兌美元則是量縮震盪小升，收盤收31.45元，微升0.5分，匯價連5升，不過交投量能清淡，台北及元太外匯市場總成交金額萎縮至10.15億美元。

年底外資假期持續，台灣金融市場少了一股重要力道，台股由內資積極參與主導，新台幣匯率則陷入狹幅整理，隨美元下挫、台股走揚而小幅收升。

台積電今天登1530元新天價，率領台股攻高，集中市場指數盤中衝上28841.64點，終場收在28810.89點，上漲254.87點，盤中與收盤指數雙雙創下歷史新高。

新台幣兌美元今天開盤價為31.45元，交投冷冷清清，盤中最高31.415元、最低31.45元，高低區間不到4分。外匯交易員直言，今天交易非常清淡，僅剩實質拋補，但央行尾盤調節把價格壓低，讓收盤價不要離31.5元太遠，由此看來，2025年新台幣匯率封關應該也會守在31.4至31.5元的區間。

外匯交易員指出，年底瀰漫節慶氛圍，外資在市場參與程度下降，台股暫由內資主導，目前看來，台股應該有機會亮麗封關，多少為匯價帶來支撐力道；儘管匯市目前缺乏量能，如無意外，全年可順利收紅。

根據央行統計，美元指數今天下跌0.04%，亞幣漲多跌少，新台幣小升0.02%，日圓上揚0.19%，韓元狂漲0.87%，人民幣漲多回檔，小跌0.01%。（編輯：楊凱翔）1141229