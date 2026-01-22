台股再創31890點盤中新高 收漲499點站回5日線

（中央社記者吳家豪台北22日電）台股今天在美歐緊張關係緩解、美股反彈下，由人工智慧（AI）及記憶體族群領軍反攻，加權指數盤中大漲664點、衝上31890.62點歷史新高；終場收在31746.08點，上漲499.71點，漲幅1.6%，站回5日均線31560點，成交值新台幣7910.28億元。

電子類股指數今天漲幅達1.89%，半導體指數上漲1.24%，塑膠及機電指數分別走揚4.25%及2.49%；代表中小型股的櫃買指數收漲1.59%。

廣告 廣告

權值股昨天受台指期結算壓低，今天呈現反彈，台積電盤中最高觸及1770元，終場以1760元作收、上漲20元或1.15%；鴻海漲2.05%，收223.5元。

AI概念股漲勢明顯，英業達收漲停51.2元；仁寶下午將舉辦尾牙旺年會，今天上漲3.76%，收33.1元；廣達終場上揚2.91%，收在283元。

記憶體大廠南亞科將於23日結束處置出關，今天股價勁揚6.18%，收266.5元；威剛漲9.21%，收296.5元；晶豪科大漲7.66%，以147.5元作收。

千元以上高價「千金股」減為30檔，股王信驊盤中衝8930元新天價，終場收8700元，漲幅4.44%。電源供應器大廠台達電受惠於AI電力革命題材，今天收漲停1245元，改寫歷史新高。

電子代工廠金寶總經理陳威昌21日受訪表示，低軌衛星業務正在暫停狀態，今天引爆失望性賣壓，盤中打入跌停30.4元直到終場。

富邦投顧董事長陳奕光告訴中央社記者，地緣政治恐慌情緒解除與債券反彈，是推動台股的主因，短線或許需要休息，但多頭架構未變。

陳奕光分析，今年以來台股上漲逾2800點，漲幅可觀，紅包行情已提前啟動；但仍須留意市場過熱訊號，包括加權指數年線乖離率創高、當沖占比破4成、法人同步賣超等指標。（編輯：張良知）1150122