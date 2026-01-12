台股再寫新高30681點！股王信驊觸及8240天價 法人這樣看後市
台股今天再度發動攻勢，早盤一度攻上30681點，再度改寫歷史新高，收盤仍上漲278點，收在30567點，成交量6040億元。
個股方面，股王信驊盤中狂漲至8240元，改寫台股新高記錄；台積電今天盤中一度站上1705元，追平日前創下的歷史新高價；另外，台塑集團今天也全面上漲。
展望後市，國泰台灣高股息基金經理人梁恩溢表示，儘管國際局勢掀起波瀾，但對股市影響有限，台股基本面依舊穩健，尤其AI產業鏈動能強勁。台股目前位處高檔，市場普遍在觀望資金面何時補上流動性缺口，第二季可觀察資金回流情形，台、美股或有機會再刷新高點。
梁恩溢指出，市場高度關注美國聯準會降息態度，儘管聯準會對後市降息態度保守，與總統川普及財政部長貝森特的經濟看法存在分歧，但觀察企業端已出現資金緊縮現象，包括甲骨文（Oracle）信用違約交換飆破16年高點，顯示債務違約風險升高；輝達（NVIDIA）上季財報應收帳款增加，也反映客戶資金周轉壓力。
梁恩溢預期今年第一季台股將受到2月長假效應，呈現震盪整理，3月持續盤整，隨聯準會主席鮑爾5月任期屆滿，市場預期鴿派新任主席上任後，流動性政策將轉向寬鬆，第二季即開始反映政策走向，有望成為台股再走高的關鍵時點。
在產業配置上，半導體仍是台灣核心命脈，當前評價面在地緣政治干擾下被明顯低估，尤其在美國對中國實施制裁、設備取得受限的背景下，台積電取得絕對領先地位，同時亦積極布局全球，包括在日本與Sony合作、歐洲與車廠結盟，以及在美國設立最先進製程廠區，確保技術優勢並深化與全球頂尖客戶的長期合作，將持續領軍台股成長。
國泰台灣高股息基金截至2025年12月31日，半導體業及電子零組件占比約各3成，電腦及週邊業及其他電子業占比則約1成，前十大成分股包括台積電、南亞科、旺矽、台光電、金像電、貿聯-KY、致茂、台達電、智邦及信驊。
台新臺灣IC設計（00947）研究團隊表示，剛剛邁入2026年，海力士及三星兩大記憶體巨頭已向伺服器、PC 及智慧手機用 DRAM 客戶提出漲價，今年第一季報價預計飆漲6-7成。由於供應短缺以及產業鏈產能分配的調整，記憶體晶片的現貨價格再度攀升，顯示記憶體市場不僅是短期反彈，而是與AI基礎設施持續建設相關的結構性轉變。。
新光臺灣半導體30 (00904) 經理人詹佳峯建議投資人在2026年全球AI產業蓬勃發展之際，不妨持續鎖定半導體全產業ETF或IC設計ETF進行靈活布局，把握AI半導體股價高速成長的爆發潛力。
本周進入半導體ETF除息周，1/16(五)計有新光臺灣半導體30 (00904)、台新臺灣IC設計(00947)兩檔率先除息，適逢1/15(四)台積電法說會即將召開，市場普遍看好台積電法說表現，帶動00904、00947等半導體ETF今年來股價表現強勢，帶動上週申購人數大增。
根據CMoney統計，截至1/12止，台股主被動ETF股價創新高且上周受益人數成長的共有7檔出線，包括被動型的00947、00904、00927、00935等，全都屬於半導體或科技主題；另屬於主動式的有00985A、00984A、00992A也擠進榜內，成為近期市場矚目的台股人氣黑馬ETF。
投信法人表示，股王信驊股價突破8000元，帶動加權指數再創歷史新高，且上周五，美股費城半導體與標普500指數同步再創歷史新高，帶動全球半導體族群股價強勢演出，吸引市場資金持續聚焦在半導體利基產業，包括：先進製程封裝、半導體設備廠務、記憶體、ASIC、IP等類股，預計第1季營運展望皆屬具有期待性，尤其1/15台積電法說會若再報佳音，等於提供半導體類股業績成長定心丸，有助中長期股價表現看好。
本週是1月台股ETF股利發放高峰期，總計有13檔發放預估逾157.98億元股利，預估共有301.5萬位受益人受惠。
包括群益台灣精選高息(00919)、元大台灣高息低波(00713)、大華優利高填息30(00918)、復華台灣科技優息(00929)、凱基優選高股息30(00915)、富邦特選高股息30(00900)、中信綠能及電動車(00896)、中信成長高股息(00934)、富邦旗艦50(009802)、第一金工業30(00728)、富邦臺灣優質高息(00730)、凱基台灣AI50(00952)、野村趨勢動能高息(00944)共13檔台股ETF發放逾157.98億元現金股利，預計301萬5696位投資人受益，其中以00919配發101.25億金額最多。
群益台灣精選高息ETF(00919)基金經理人謝明志表示，台股後市來看，應著重企業長期競爭優勢的重點，現階段宜採取穩健持股布局，不過台股後市不看淡，目前仍維持降息循環環境，金融股預期可受惠投資收益回升以及Fed降息壓低壽險業避險成本，建議投資人可續抱台股高股息ETF，並搭配市值型或主動式台股ETF，透過股性互補讓台股配置更能因應類股頻繁輪動。
海外ETF也是強者恆強，像是第一金太空衛星ETF(00910)收盤價52元，上漲3.79%，2026年短短7個交易日，累計漲幅逾18%，不僅在海外股票ETF表現位居首位，更在全台317檔掛牌ETF不分類型名列第一。
第一金太空衛星ETF(00910)經理人曾萬勝說，中國衛星佈建計畫，左右各國太空衛星勢力重新，各國加速太空衛星產業投資，對全球太空衛星供應鏈是長期利多，各國政府還可望祭出更多的補貼與國防採購，維持太空競爭領先地位。
曾萬勝指出，中國20萬顆衛星佈建計畫，將使目前低軌道衛星變得擁擠，但同時也蘊藏新的太空商機，如空間情勢感知(SSA)和太空碎片清理等。目前00910成份股有多檔掌握相關技術，如火箭實驗室(Rocket Labs)不僅是火箭發射服務商，更是太空清理任務廠商的關鍵夥伴，具備高精度的軌道投放能力，未來在高密度運行的低軌道如何精準發射將會有更強勁的需求。
另外，如紅線(Redwire)主要發展自動防撞感測器、衛星脫軌裝置等，提供監測衛星與脫軌裝署的衛星火箭零組件供應商地位尤為重要；高空衛星圖資監測廠商行星實驗室(Planet Labs)，開發自動防撞演算管理軟體，這也提供小型衛星公司授權運用商機等。採購意願，帶動相關個股股價驅動力。
曾萬勝提醒，太空衛星股性活潑，波動幅度較大，配置屬性如其名，較適合作為衛星資產配置，此外，亦可採取波段操作策略；此外，採取積極投資追求長線太空發展紅利的投資人，不妨搭配定期定額投資長抱策略，或趁波段回檔時適度加碼投資。
