台股再添活水 金管會鬆綁銀行投資有價證券規範

金管會今天(16日)預告提出「商業銀行投資有價證券之種類及限額規定」修正草案。過往只要是國發基金像是政府單位，如果同時派駐董事在銀行和上市櫃公司，則銀行不能投資該上市櫃公司股票的限制，如今金管會修法，未來像是被國發基金派駐董事的彰銀、台企銀兩家公股銀行，也能投資台積電、世界先進、陽明海運等與銀行同一政府資金、並派任董事的有價證券。

金管會指出，按現行規定，商業銀行不得投資於該銀行負責人擔任董事、監察人或經理人的公司所發行的有價證券，禁止目的主要是為避免利益輸送而影響銀行的健全經營。考量政府為銀行負責人，同時為有價證券發行公司的董事、監察人，且該銀行其他負責人未有擔任同一有價證券發行公司的董事、監察人或經理人者，無利益輸送的疑慮，因此參照銀行法第32條至第33條之2利害關係人授信規定，使銀行法對利害關係人的授信與投資管理一致，並可擴大商業銀行投資有價證券的範圍與收益來源。

金管會銀行局副局長王允中指出，此次放寬條件必須是同一政府單位才行，以行政院國發基金為例，國發基金目前為彰銀、台灣中小企銀與台積電的董事，因此以現行規定來看，彰銀與台灣中小企銀不能投資台積電，未來放寬規定後就可以投資台積電。

王允中也表示，此次放寬措施受影響對象主要為公股行庫，並不只有公股之間可以互相投資，也可擴大銀行投資有價證券的範圍，穩健經營的國營事業也有機會有金融機構投資。依規定內容，銀行投資境內外證券的限額，最主要是持有股權性質總餘額不能超過銀行核算基數的30%。

金管會表示，該法規需要60天預告期，外界可以在此期間界如有任何意見可以表達，以此來看，上路期間可望落於明年2月。