台股再漲近500點！ 小台積0052衝出近27萬張創新高

台股26日收在27,409.54點，漲497.37點。（圖／CTWANT攝）

台股26日收在27,409.54點，漲497.37點，漲幅達1.85%；台積電漲25元收在1440元；本日成交量則由「一拆七」的富邦科技（0052）ETF衝出近26.9萬張的成績拿下榜首，創下2006年8 月28日成立以來最高紀錄；成交金額同樣刷新歷史新高。

富邦科技（0052）今天收在35.35元，漲0.31元，漲幅0.88%。

近期科技題材火熱，Google全新Gemini 3爆紅，市場傳出Meta將採購Google AI 晶片，使 Google供應鏈股價全面大漲。市場並關注聯發科是否成為被低估的Google 概念股之一，科技族群情緒再度升溫，帶動0052 吸金力道更加猛烈。

有「小台積」之稱的台股老牌科技型 ETF「富邦科技（0052）」完成「1 拆 7」分割後於 26 日恢復交易，首日即吸引資金大舉湧入，成交金額衝上95.04億元。

0052分割前最高一度突破每張25萬元，其成分股涵蓋台股最具成長性的科技龍頭，包括先進製程、IC 設計、AI 晶片、伺服器、光通訊、散熱到 HPC 關鍵零組件等，科技含金量極高；分割後股價較為親民，因此在分拆停止交易後的恢復交易首日，買盤湧入。

