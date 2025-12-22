台股再漲逾4百點 法人持續叫好AI領軍

美股上週五續強，亞洲主要股市包括日韓陸港股市，今天也都上漲，激勵台股今天大漲超過4百點，重新站回2萬8千1百點之上，展望後市，法人持續看好多頭趨勢不變。

國泰台灣高股息基金基金經理人梁恩溢表示，即使美國關稅戰不能說完全降溫，2026年仍有不確定性，但AI具備超額利潤，各國政府皆積極推動AI發展，相關硬體需求強勁，台灣產業供應鏈完整且具有高競爭力，半導體高階製程產能陸續開出，挹注出口成長動能。

梁恩溢表示，綜觀2026年，原先市場評估最大經濟風險為中美貿易戰升溫，但川習會後定調貿易戰停火一年，最大風險暫時排除，加上2026年底美國期中選舉，市場認為川普高機率會要求聯準會在上半年積極降息，低利率環境有望推升民眾消費與企業投資，只要美國需求不轉弱，將有助於台廠出口持續攀升。

梁恩溢進一步補充，反觀傳產，已飽受中國過剩產能、低碳轉型等壓力，關稅戰對傳產來說打擊不小；投資主動式基金的優勢就在於，有專業經理團隊親自把關，因應市場變化機動性調整持股權重，透過大數據分析與產業實地訪調，能更理性地配置資產，精準捕捉趨勢商機，操作上更靈活、更即時，也能避免受情緒影響而追高殺低的風險，建議投資人定期定額紀律投資。

台股從4月谷底以來成長53.02%(2025/4/9-12/18)，主動式台股基金是否能靈活操作成為市場焦點，截至11月，國泰台灣高股息基金近3個月報酬16.18%，近6個月報酬率51.26%，近一年報酬率41.48%，近兩年報酬率86.09%，近三年報酬率170.11%。

今年以來，國泰台灣高股息基金(新台幣)-配息B，1至8月每月配息0.138元，9至11月每月配息0.168元，除有配息B級別，這檔基金今年7月因應金管會政策，再推出TISA級別，經理費更低廉，為不配息機制，對長期存股的投資人會更有感。

