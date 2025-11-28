台股再漲200點！台玻成交量衝第一 「AI」主動式00990A募集將截止

台股28日開紅盤，目前最高來到27,757.16點。（圖／CTWANT資料照）

台股28日最高來到27,757.16點，目前來到27,751.56點，漲197.03點，漲幅達0.72%，台積電漲20元來到1455元；台玻爆量成交超過20萬張衝第一，南亞、力積電、華邦電、南亞科緊跟在後；00981A、00982A、00937B、00953B、00891、0050、0052、00712等主動式、科技型、債券型等ETF持續價量皆揚。

根據CMONEY最新統計資料顯示，目前市場上5檔主動式台股ETF在受益人與規模表現上雙雙創下新高，受益人來到414612人，連續第6周創下歷史新高，規模也來到785.9億，挑戰千億大關。

台灣主動式ETF元年，統計至10月底已累積13檔，00990A元大全球AI新經濟主動ETF募集期為11月24日至今天的28日。12月份4家投信業者將全新募集台股主動型ETF，年底前預計有4檔即將募集。

其中，00987A台新台灣優勢成長主動式ETF則於12月3日開募至9日；00991A復華台灣未來50主動ETF也是12月3日開募；00992A群益台灣科技創新主動ETF則是群益投信首檔以科技為投資主軸的主動式台股ETF，預計12月8日開始募集至10日。

第一金投信是首家官股投信投入台股主動式ETF市場，00994A第一金台股趨勢優選主動式ETF將在12月15日至12月19日募集，每單位發行價格也皆是新台幣10元。

