台股再破高點！開高走高終場來到32803.82點...台積電勢猛衝上新高1820元

延續美股上漲，台股今（28日）開盤即漲63.84點，接著持續走高，權值股台積電股價首度衝破1820元，加上其他電子股、傳產股通紅一片，終場指數一共大漲485.9點，以32803.82點作收，漲幅1.5％，再度創下台股歷史高點。

台積電今日竄升40元至1820元，漲幅2.25％，再以歷史新價作收；鴻海則維持平盤至225.5元；聯發科也上漲5元來到1780元；聯電，跌0.3元，收在75.9元；南亞科，漲20元，收在297元；力積電漲停至65.4元作收；華邦電同樣漲停收在127元。

台股今日漲幅前5名個股為松翰，上漲3.65元，漲幅10％；達明，上漲36元，漲幅9.99％；恆大，上漲3.25元，漲幅9.98％；盛群，上漲4.8元，漲幅9.98％；南六，上漲4.45元，漲幅9.98％。

