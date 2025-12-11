台股利多出盡午盤跌逾300點 台積電跌25元
[NOWnews今日新聞] 台股今（11）日開低小跌15.5點，報28385.23點，但指數隨即狂飆，衝上28568.02點，再次寫下新高，但漲勢未持續太久，指數轉為翻黑，持續疲弱，大跌328.46點；台積電則在填息後出現獲利了結賣壓，下跌25元，報1475元。
上櫃指數漲勢收斂，微幅漲0.1點，報264.79點。多數權值股也翻黑走跌，台積電在開盤上演秒填息行情後，獲利了結賣壓出籠，下跌25元，報1475元；鴻海下跌5元，報228.5元；台達電下跌15元，報953元；廣達下跌3.5元，報289元；聯發科下跌55元，報1405元；富邦金也跌0.5元，報94.7元。
大盤、權值股全面走跌的趨勢下，資金卻持續向記憶體族群靠攏，其中華邦電午盤已湧入超過20萬張成交量，一度觸及70.5元高點，一舉突破5日、月線及季線；華東挾近10萬張成交量衝上漲停再刷天價。
除此之外，封測族群台星科一開盤急拉漲停，鎖死在112.5元新高，表現也優於大盤。
市場分析，法人與投資人因年底作帳、資金面轉強，看好12月可能迎來一波回升行情。
※【NOWNEWS 今日新聞】提醒投資人，投資一定有風險，投資有賺有賠，申購前應詳閱公開說明書，學習正確的投資觀念才能將損失的風險降至最低。
更多 NOWnews 今日新聞 報導
Fed降息美股歡欣喜漲、台股狂飆衝28568.02點 台積電漲5元
台積電將除息5元、台股蒸發40.26點 市場關注是否再度「秒填息」
AI就像香檳氣泡！凱基投顧董座看台股呈多頭 2026年上看33000點
其他人也在看
是送分題還是送命題？「這檔」大量漲停後慘爆39萬殺量…股價慘挫半根 旺宏、力積電跟著崩
[FTNN新聞網]記者何亞軒／綜合報導今（10）日台股加權指數收28,400.73點，漲218.13點，漲幅0.77%，觀察今日盤後個股成交量前五名，華邦電（2344）因近日股價...FTNN新聞網 ・ 18 小時前 ・ 7
高股息ETF不香了？她靠00919年領12.3萬：抱得住的標的「越跌越要買」
台股高股息ETF在2025年普遍陷入股價漲不動，配息也下降，讓不少投資人開始懷疑自己的存股策略是不是走錯了？對此，小資理財作家「鐵蛋」專訪時表示，買高股息ETF的目標就是「用股息累積現金流」，高股息產品的價值在於其穩定的配息能力，還特別點名00919連續11次配息年化報酬率都超過10%，「長期持有的標的遇到下跌，我是非常開心的，因為價格越便宜，我越能累積張數！」Yahoo特別企劃 ・ 1 天前 ・ 34
配息縮水急下車！國家隊狂倒這檔上千張...已清倉7天 0050「再降經理費」仍失血1.33億
[FTNN新聞網]記者江佳蓉／綜合報導台股加權指數昨（10）日終場漲218.13點，收28,400.73點，漲幅0.77%，根據「玩股網」統計，觀察八大公股上市ETF賣超方面，富...FTNN新聞網 ・ 4 小時前 ・ 3
台積電秒填息 張忠謀領6.25億元股利
台積電（2330）今（11）日除息，每股配發5元現金股利，盤中最高觸及1515元迅速完成填息，近185萬名股東開心，股利明年1月8日入帳，台積電董事長魏哲家一家人有望領到近4千萬元，創辦人張忠謀股利6.25億元。Yahoo奇摩股市 ・ 2 小時前 ・ 14
記憶體缺貨潮持續助燃！小兒捧逾17億搶進力積電 又砸破26億指名旺宏、華邦電
[FTNN新聞網]記者張書翰／綜合報導美國聯準會（Fed）年末會議即將來臨，市場投資人進入觀望狀態，加上美股週一收黑，影響台股今（9）日開高走低，終場加權指...FTNN新聞網 ・ 1 天前 ・ 9
台積電1500買不下手？專家推翻傳統思維：風險比五年前更低、報酬仍甜
[FTNN新聞網]記者莊蕙如／綜合報導台積電（2330）股價強勢站上1500元，引發市場再度討論「現在還能不能買」的經典難題。曾在2019年就開始布局台積電、一路見...FTNN新聞網 ・ 1 天前 ・ 5
二代健保補充保費改革惹議 年領逾2萬即課2.11%
衛福部擬修健保法，將年累計超過2萬元的利息、股利、租金等收入納入補充保費課徵範圍，稅率2.11%，引發小資族、大戶強烈反彈！存股達人建議採分級課稅，專家也呼籲政府加強溝通，說明健保面臨龐大的財務缺口，改革才有共識。TVBS新聞網 ・ 13 小時前 ・ 109
國安基金八次進場「撿便宜」賺661億元有望「全民共享」？操盤手阮清華說話了
民進黨立委郭國文今（10）日關切，國安基金過去八次進場護盤累計獲利661億元，部分民眾認為這是在股災期間「撿便宜」所得，建議可將獲利回饋民眾或支持健保等公共財。財政部次長、國安基金操盤手阮清華回應，依現行條例，國安基金獲利均經委員會通過後繳入國庫統一管理，基金退場後不得再買入股票；若要實現全民共享或支持健保、國保、長照，需先修正國安基金設置管理條例，並取得社會共識，「可研議檢討」。Yahoo奇摩股市 ・ 1 天前 ・ 178
台塑四寶「這2檔」11月營收年減逾20%...股價綠了 國家隊捧上億來救援
[FTNN新聞網]記者曾奕語／綜合報導台股加權指數昨（9）日收28,182.60點，跌121.18點或0.43%。八大公股昨日買超16.86億元，其買超前十大個股，包括4檔電子股、...FTNN新聞網 ・ 1 天前 ・ 1
輝達25%分潤誰買單？台廠集體靜音怕站錯隊/外資翻臉台積電走弱 台股高檔震盪收黑/馬斯克喊太空AI算力計畫 衛星概念股全線沸騰｜Yahoo財經掃描
美股在公債殖利率走揚、投資人靜待本周聯準會（Fed）利率決策的觀望氣氛下，三大指數漲多拉回。道瓊工業指數下跌0.45%，那斯達克指數下跌0.14%，標普500指數下跌0.35%；不過受市場預期H200有望解禁出口中國等利多激勵，輝達股價走揚，帶動費城半導體指數上漲1.1%，創歷史收盤新高。 個股方面，谷歌因美國法院裁定未來與裝置商合作須「每年重談預設搜尋與AI服務」，股價壓回逾2%，網通IC設計大廠Marvell遭降評重挫近7%，博通則上漲近3%，台積電ADR同步收漲，反映市場對半導體供應鏈仍具信心。 亞股今日漲跌互見，日股上漲0.14%，韓股小跌，港股拉回整理，上證指數同樣走弱，整體區域市場多在FOMC會議前觀望。 台股今（9）日在台積電(2330)缺乏上攻帶動下，高檔震盪拉回，加權指數終場下跌121.18點、收28,182.60點，成交金額5,101.13億元。權值三王中僅鴻海(2317)走揚，收在235元，台積電(2330)與聯發科(2454)小跌收黑，壓抑大盤表現；盤面資金則明顯湧向矽光子與記憶體族群，華邦電(2344)盤中衝上71.6元改寫新高，終場站穩高檔並爆出逾59萬張巨量榮登成交王，光通訊廠波若威(3163)鎖住漲停創掛牌新高，穩懋(3105)、穎崴(6515)、華星光(4979)、旺矽(6223)、弘塑(3131)等個股輪流表態，成為指數回檔中仍維持火熱人氣的多頭主軸。Yahoo奇摩財經編輯室 ・ 1 天前 ・ 22
台積電今除息將配發1296億元股利 引資金活水
初次上稿02:52 更新時間07：43晶圓代工龍頭廠台積電（2330）今年第2季盈餘配發5元現金股利，於今（11）日除息，預計2026年1月8日發放股利，共計將發出1296.66億元，將為台股增添資金活水。台積電昨上漲25元，收盤價1505元，相較於9月16除息前的股價1255元，創除息前最高價，是自由時報 ・ 4 小時前 ・ 2
籌碼／外資回頭大買台股！單週買超526億 光這檔就敲了近20萬張
根據台灣證券交易所統計，上週（114/12/1~114/12/5）外資在集中市場總買進金額為8,501.14億元，總賣出金額為7,974.49億元，買超為526.65億元，另統計自114年年初至12月5日止，外資總買進金額為32兆7,098.08億元，總賣出金額為33兆1,964.01億元，累計賣超為4,865.93億元。外資總持有股票市值為42兆8,903.62億元新台幣，占全體上市股票市值的47.10%，較11月28日的42兆2,705.57億元新台幣，增加6,198.05億元。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 發起對話
鴻海收紅撐不住！台積電跌15元台股下挫121.18點 塑膠、紡織族群摔最慘
[FTNN新聞網]記者洪宗荃／台北報導台股上市指數今（9）日以上漲60.26點開高後，不久便翻黑轉為走低，終場加權指數下跌121.18點，收28182.6點，跌幅0.43%，成...FTNN新聞網 ・ 1 天前 ・ 2
高股息、市值型ETF大對決！AI下個階段 布局哪種ETF更能賺？年終獎金要梭哈還是慢慢布局股市？
高股息ETF年年配息，市值型ETF默默成長，投資人到底該選哪一種才能真的賺到獲利？本集Yahoo TV《進擊的荷包》邀請證券分析師股添樂進行分析，他直言高息ETF仍可續抱，並教戰2026年AI狂熱續燒的ETF布局方向。領到年終想前進股市，該選單筆all in還是分批進場？專家分析兩種操作的優缺點。投資新手村進入「K線進階班」，哪種型態有低接買盤？哪種暗藏獲利了解賣壓？一次看懂六大紅K線圖代表的涵義。荷包診聊室聊到「川普投顧」，最近川普大買債券，債市後市如何？進擊的荷包 ・ 1 天前 ・ 發起對話
13檔業績創高 法人搶進場
全球股市2025年熱鬧非凡，台股更是一舉飛越諸多關卡、締造多項里程碑，而隨時序進入2025年底，上市櫃公司也迎來今年最後一波業績公布，11月營收全數出爐，統計共有87家公司11月營收創下歷史新高，家數較前月明顯成長，台新新光金（2887）、廣達（2382）、南亞科（2408）、國巨*（2327）等13檔本月來獲得法人買超力挺，成為投資人關注焦點。工商時報 ・ 7 小時前 ・ 發起對話
一表看13家金控前11月合賺5604億元超越去年 創史上第二高
13家上市金控11月獲利全數出爐，合計單月賺進590.87億元，月減二成；累計前11月已賺進5604億元，已高於2024年同期的5519億元（不計新光金），年增率1.54%。《Yahoo股市》彙整各家金控單月及累計前11月排名大洗牌，單月國泰金拿下獲利王，累計富邦金以8.35元拿第一及三冠王。Yahoo奇摩股市 ・ 17 小時前 ・ 發起對話
真正亞洲一哥！台積電市值超越沙烏地阿美
真正亞洲一哥！台積電（2330）在美存託憑證ADR昨天美國時間9日收盤303美元，並以市 值1.573兆美元（折合新台幣約49兆元），超越沙烏地阿拉伯石油公司Saudi Aramco「沙烏地阿美」的1.568兆美元，成為全球第8大、亞洲第一大市值企業。Yahoo奇摩股市 ・ 1 天前 ・ 32
玉山金納入0056「有抬轎行情」？ 專家示警：小心他玩你丟我撿
台股近期受美國聯準會（Fed）可能降息消息激勵，昨（8）日外資及陸資買超新台幣140.87億元，連續5個交易日買超，其中玉山金（2884）成交量達4.94萬張，為金融股買盤之冠。「不敗教主」陳重銘今（9）日表示，玉山金開盤大漲，主要原因是被0056納入，投資人先買進然後等待0056抬轎。他提醒小心他玩「你丟我撿」遊戲。EBC東森財經新聞 ・ 1 天前 ・ 3
0050 vs 0056怎麼選？花掉是財產，花不掉是遺產！靠ETF打造年領50萬現金流，施昇輝解：夠用就好，想花就花
俗話說的好：「錢生不帶來，死不帶去。」所以為什麼還要在退休後努力賺錢呢？但另一句話又說：「有錢不是萬能，但沒錢萬萬不能。」退休後，你能確定錢一定夠用到自己走的那一天嗎？我相信絕大多數的人都沒把握夠用，所以退休後「錢」還是一個讓人非常焦慮的問題。幸福熟齡 ・ 1 天前 ・ 1
電力、航太竄升新主流！這2檔買氣狂升 半年暴增近5萬人
2025年美股受惠重啟降息，使美股牛勢帶勁，加上川普AI、核能、機器人產業利多政策三箭齊發，助攻科技、電力、航太ETF買氣再掀高潮，根據CMoney統計，截至12/5止，共有6檔海外股票ETF買氣強強滾，受益人數不論近一週、本季以來，或半年來均同步成長，展現市場強勁買盤力道，其中，又以新光美國電力基建(009805)、元大航太防衛科技(00965)主題投資買氣最強，近半年來人數分別增加2.6萬人、1.9萬人，儘管11月以來美股稍有回檔，仍不減國內搶買電力、航太防衛等熱門主題ETF申購買氣。三立新聞網 setn.com ・ 8 小時前 ・ 發起對話