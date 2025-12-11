台股利多出盡午盤跌逾300點 台積電跌25元

▲台股今（11）日指數隨即狂飆，衝上28568.02點，但漲勢未持續太久，指數轉為翻黑，大跌328.46點。（圖╱取自Unsplash）

[NOWnews今日新聞] 台股今（11）日開低小跌15.5點，報28385.23點，但指數隨即狂飆，衝上28568.02點，再次寫下新高，但漲勢未持續太久，指數轉為翻黑，持續疲弱，大跌328.46點；台積電則在填息後出現獲利了結賣壓，下跌25元，報1475元。

上櫃指數漲勢收斂，微幅漲0.1點，報264.79點。多數權值股也翻黑走跌，台積電在開盤上演秒填息行情後，獲利了結賣壓出籠，下跌25元，報1475元；鴻海下跌5元，報228.5元；台達電下跌15元，報953元；廣達下跌3.5元，報289元；聯發科下跌55元，報1405元；富邦金也跌0.5元，報94.7元。

大盤、權值股全面走跌的趨勢下，資金卻持續向記憶體族群靠攏，其中華邦電午盤已湧入超過20萬張成交量，一度觸及70.5元高點，一舉突破5日、月線及季線；華東挾近10萬張成交量衝上漲停再刷天價。

除此之外，封測族群台星科一開盤急拉漲停，鎖死在112.5元新高，表現也優於大盤。

市場分析，法人與投資人因年底作帳、資金面轉強，看好12月可能迎來一波回升行情。

