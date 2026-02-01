台股前線／明開盤上沖下洗？ 「一指標」投資人必看

財經中心／廖珪如報導

PGIM 保德信金滿意基金經理人郭明玉指出，台股近兩日出現漲多正乖離拉回，連兩日單日成交金額皆突破 9000 億元大關，不過整體而言，台股技術面仍強勢，指數維持在 10 日均線之上，加上輝達尾牙及兆元宴等題材有利台股多方。但仍需留意台股季乖離率達超過 1 成、年線乖離率更是達 3 成，且本週指數雖然數度創高，然開始出現整體下跌家數高於上漲家數，凸顯強中透弱之資金排擠，在全球地緣政治風險仍存且時間接近農曆春節，市場可能有變現的資金面需求，都可能造成短期波動走勢。

【下週觀察重點】美股超級財報週續揚：AMD、Google 與高通財報展望牽動供應鏈情緒

針對下週觀察重點，郭明玉表示，美股超級財報週持續，下週將登場的重點龍頭企業包括 AMD、Google、高通、亞馬遜等，這些 AI 大廠的財報與展望將持續牽動台股供應鏈的投資情緒。微軟 Maia 200 推升自研晶片熱潮：雲端業者與晶圓代工龍頭深化 2 奈米、3 奈米合作從產業面來看，台股仍相對有利，郭明玉分析，微軟宣布推出最強自研 AI 晶片「Maia 200」，並將開始導入自家超級電腦等使用，根據研調機構 Counterpoint 報告指出，主要雲端業者大力發展自研晶片，幾乎都與晶圓龍頭大廠合作，使之成為這波 AI 浪潮的贏家。而晶圓龍頭大廠持續加碼 3 奈米、2 奈米製程投資，意味無論是晶圓製造相關的設備廠、材料廠，甚至是具備技術門檻的製程輔助供應商，皆有機會隨著資本支出擴張而受惠。

【獲利展望預估】先進製程擴產循環放大動能：2026 年企業獲利有望年增 20% 並上修本益比

郭明玉說明，由於先進製程投資金額高、技術門檻深，相關訂單具備高度集中與長期性，一旦進入擴產循環，對整體產業獲利動能具放大效果，也將成為支撐台股指數的重要力量。全球主要雲端服務供應商(CSP)持續增加 AI 相關資本支出，帶動台灣供應鏈從晶圓代工到電源供應器、散熱模組皆受惠。且近期這波新創型 CSP 加入競爭，進一步推升整體訂單能見度持續延伸，預估台廠 2026 年企業獲利將成長兩成，獲利動能強勁有望帶動台股評價面上修至 19 至 20 倍，推升指數持續改寫歷史新高的空間。

