台股創史上次高漲點846！單日10大漲點、高含輝ETF 2表秒懂

輝達公布財報，超越市場預期，激勵台股今天展開報復性反彈，早盤一度飆漲913點，收盤仍上漲846點，創下歷史單日次高收盤漲點，漲幅3.18％，國泰投信總經理張雍川形容：「今天又是輝達救全村！」，法人圈也樂觀看待台股後市。

輝達第3季淨利潤，年成長65%，達319.1億美元，優於去年同期的193.1億美元；第三季每股盈餘調整後為1.3美元，優於分析師預期的1.25美元，也優於去年同期的78美分。

第三季營收 570.1億美元，同樣高於分析師先前預估的549.2億美元，年增62％。

廣告 廣告

最讓市場振奮的是，輝達預計第4季銷售額約650億美元，遠超於分析師先前預期的616.6 億美元。

至於輝達專為中國市場開發的降規版晶片：H20，儘管已經獲得美國政府出口許可，但第三季實際銷售僅5千萬美元。

Cmoney統計資料顯示，台股前10大漲點紀錄，有9次發生在去年與今年，這是台股攻佔兩萬點的關鍵時刻。第一金投信指出，觀察台股這10次漲點紀錄，其中有8次，6個月後股價皆見上揚，且創下股價歷史新高，僅2025年1月6日例外，這次是否再創史高紀錄，值得關注。

00994A第一金台股趨勢優選主動式ETF經理人張正中指出，11月台股自高點短暫修正後重啟漲勢，多頭行情並未轉向，只是資金進行換手，短期漲幅較大良性消化獲利賣壓後，再度由科技成長股帶領漲升氣勢，挹注台股後市正向底氣，強化投資人股價回調後進場信心。

張正中強調，現階段台股持續受惠AI科技浪潮驅動的成長機會，美國為主的雲端服務大廠持續調高資本支出，加碼AI投資，預估成長態勢可望持續至2029年，輝達最新財報及展望，宣佈多項AI生態系合作部署，同時導入AI商業合作及推理應用等，2026年整體台股主流AI獲利成長率上調至23%，台股受惠AI成長紅利才剛站在起步點。

摩根大美國領先科技主動式ETF (00989A)產品經理溥琪琳表示，Nvidia最新一季財報，再度優於市場預期，毛利率維持高檔在73%，下季營收指引更首次突破600億美元。

溥琪琳指出，AI領頭羊獲利強勁，本季成長主要來自資料中心業務，讓公司能持續投入新產品研發與技術迭代，進一步推動AI產業的長期成長動能。其實，除輝達GPU不斷推陳出新，包含xAI推出Grok 4.1、Google發Gemini 3，大型模型再度進化，顯示 AI 技術仍在快速推進。

溥琪琳認為，AI仍處於早期加速階段，距離成長高峰仍有相當空間。因此，投資佈局不必只集中在輝達本身，整體AI供應鏈包括伺服器、網通、記憶體與AI相關軟體服務都將是下一階段值得關注的領域。在企業持續加碼AI建設、產業趨勢明確的背景下，回檔反而提供更好的切入時點。

溥琪琳說，2022年的Chat GPT問世後，超大規模雲端業者的資本支出隨即快速增加，資本支出佔銷售的比率，從Chat GPT問世前的10%，到2025年增加到近25%，更預期2027年會接近30%，顯示業者持續看好產業前景才願意持續投入。

溥琪琳也提醒，最近市場投資神經相當敏感，財報公布前後都可能引起市場相當波動，雖然是正常現象，但投資人可從長線著眼，才能避免追高殺低。

輝達昨天股價上漲2.8％，盤後股價上漲5％，一吐11月以來的苦悶。連帶地，持有輝達股票的海外股票ETF，今天也都上漲超過2％。

統計截至11/18，有5檔海外股票ETF，持有輝達股票占比至少超過10％，被戲稱為高「含輝量」ETF。

其中，占比由高至低依序為富邦未來車(00895)、中信美國創新科技(009801)、國泰智能電動車(00893)、台新標普科技精選(009807)、凱基全球菁英55(00926)，持股比重分別是21.94%、16.42%、15.41%、14.56%、13.96%。

富邦未來車（00895）ETF經理人王素珍指出，輝達財報亮眼不僅強化科技股投資情緒，更透露美國大型企業在AI、雲端、高速運算等領域的獲利能見度仍相當明確。AI 伺服器、資料中心與雲端資本支出正推動下一輪科技創新周期，而此趨勢已深度反映在 NASDAQ-100 與標普500 指數成分股的獲利展望中。

近期，投資人拋售大型科技股，主因在於擔憂企業在競逐全球最強 AI 模型的過程中，於資料中心、晶片及其他基礎設施投入過多，短期難以看到回報。然而，輝達最新公布的財報再度超越市場預期，有望緩解過去幾周蔓延的AI 泡沫疑慮。

在此背景下，富邦投信建議投資人把握盤勢修正契機，採取逢低分批布局策略，關注科技型相關 ETF或基金，同時參與AI科技股所帶來的中長期成長機會。

統一台股團隊表示，MSCI調整將於本月底進行，許多AI股供應鏈被納入，且其財報優於預期，基本面具優勢。投資布局方面，以獲利有望上修的產業鏈為主，包括AIGPU規格升級相關供應鏈、進入價格漲價循環的產業等。投資人可把握回檔機會逢低承接，或透過定期定額方式掌握台股成長契機。

主動群益科技創新(00992A)經理人陳朝政指出，台股融資餘額回升到3000億左右，已接近4月對等關稅超預期金額，因此籌碼面略顯凌亂。可趁回檔之際進行中長線佈局，布局策略應著重公司長期發展優勢，可優先佈局半導體先進製程、半導體材料、通訊等族群，以及AI應用以及提高生產力族群。

主動群益台灣強棒(00982A)經理人陳沅易強調，近日台股震盪原因為聯準會12月降息機率由先前90%以上，下滑至42.9%，主要是來自本益比的修正。後續持續觀察融資與指數增幅情況，因預期盤面波動將開始加大，因此建議採取積極成長與穩健持股布局。建議目前採取AI成長股與價值股雙軌並重，來因應融資水位逐漸高檔，選股不選市行情。

今年5月甫問世的主動式台股ETF火熱，受益人數從6422人增加到38萬3747人，成長率高達5875.51%，規模更是13.79億增加723.7億，成長率達5148.01%。年底預計還有4檔加入戰局，其中，主動群益科技創新ETF(00992A)是全台首檔台股科技主動式ETF。

更多品觀點報導

台股盤中狂飆913點！輝達成救星 00881投資人危機入市收成

51.8%民眾預期台股未來半年上漲 國泰國民經濟信心調查一次看

