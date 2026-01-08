台股創史高後翻黑收跌74點！三大法人賣超116億 外資大砍友達逾8萬張

台股週四收跌74點，單日總成交值7365.1億元躍史上第3高。資料照



台股今日（1/8）盤中大漲158點至30593.49點，刷新史上盤中新高紀錄。終場翻黑小跌74.92點，以30360.55點作收，跌幅0.25%；單日總成交值7365.1億元躍史上第三。三大法人合計賣超116.04億元。

台股今日總成交值達7365.1億元，躍史上單日排行第三；僅次於昨日8530.1億元，以及2021年5月12日7828.25億元。

外資昨日賣超298.71億元，今日再砍6.78億元，已連2賣。自營商昨買超22.79億元，今日轉手賣超52.76億元，終結連4買。投信昨出脫84.51億元，今日續砍56.5億元，已連10賣。

廣告 廣告

外資今日倒貨重點是面板股友達，賣超逾8.5萬張，也大砍台股2哥鴻海逾3萬張；另包括電腦週邊股緯創、宏碁、仁寶等皆為出脫對象。

統計外資今日賣超前十名個股依序是友達8萬5,096張、鴻海3萬4,484張、可寧衛*3萬3,683張、中鋼2萬3,664張、緯創1萬7,093張、元大高股息（0056）1萬5,988張、宏碁1萬4,618張、大成鋼1萬1,908張、玉山金1萬0627張、中環9,812張。

另在買超部分，外資今日以晶圓代工廠聯電、世界先進，以及記憶體廠華邦電、力積電為加碼重點，同時也買入南亞、台塑，以及面板廠群創。

統計外資今日買超前十名個股依序為聯電5萬9,003張、南亞4萬9,343張、華邦電4萬3,428張、群益ESG投等債20+（00937B）4萬0,310張、國泰20年美債（00687B）3萬8,586張、群益台灣精選高息（00919）3萬1,829張、世界先進2萬2,511張、群創2萬0,010張、台塑1萬9,607張、力積電1萬7,557張。

面板雙雄友達、群創連漲多日後，今日終於回挫。友達收盤下挫6.29%，以15.65元作收，成交量高達93萬8,301張，逼近百萬張，躍升為今日台股成交王，目前仍被列為注意股。群創收盤跌了6.32%，收在20.75元，成交量達21萬5,470張，被列入處置股。

聯電今開盤一度漲至58.4元，漲幅逼近8%，但隨後翻黑下挫，盤中最低跌至52.1元，跌幅逾3%，上下震幅相當可觀；終場跌了2.4%，以52.8元作收，單日成交量高達64萬4,425張。世界先進盤中亦飆至漲停價113.5元，收盤漲勢收斂，漲了5.31%，以109元作收。

記憶體股輪番當主角，旺宏狂飆1根，股價收在63.3元。華邦電、鈺創、群聯皆漲逾1%，各以108.5元、61.8元、1700元作收。力積電小漲0.91%，收在49.65元。

更多太報報導

台積電獨木難支！台股創史高後翻黑收跌74點 面板雙雄終止連7漲

台股爆8530億史上最大量！外資賣超298億 倒貨這檔記憶體股逾3.5萬張

聯電2025全年營收逾2375億！年增2.26%攀歷年次高 今股價強勢漲停