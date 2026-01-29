台股創史高後 爆量收跌267點！成交量9307億破紀錄 台積電刷天價後收1805元

台股週四收盤跌267.55點，以32536.27點作收；單日成交量9307.9億元又破紀錄。資料照



美國聯準會維持利率不變，道指、標普收盤近乎持平，費半漲近200點。台股今日（1/29）開高走低！在台積電、聯發科帶動下，甫開盤即大漲近200點，最高漲至32996.03點，改寫盤中史高，且距3萬3千點大關只差一步，台積電最高漲至1835元創新天價。9:20過後，台積電突翻黑下挫，跌至1800元，加權指數同步下挫逾300點，盤中最低跌至32472點，上下震幅逾500點。收盤跌了267.55點，以32536.27點作收，跌幅0.82%。成交量高達9307.9億元，再度破紀錄，成為史上單日最大量。

美股7巨頭財報陸續出爐，Meta財報、財測皆優於預期，大幅提高今年資本支出，盤後飆漲6.64%。微軟第二季雲端成長放緩，毛利率下探三年以來低點，盤後下挫6.14%。特斯拉第四季財報優於預期，盤後小漲2.16%。記憶體及部分半導體股續陽，英特爾收盤飆漲11.04%，美光、SanDisk各漲逾6%、9%，帶動費半指數上揚。

台積電ADR昨小漲1.17%，以342.3美元作收。權王台積電開盤漲了10元，早盤最高漲至1835元，再度改寫盤中新高，但9:20過後，股價突變臉翻黑，最低跌至1800元；尾盤賣壓湧現，最後一盤爆出7,980張賣單。收盤跌了15元，以1805元作收，仍守住5日線，跌幅0.82%。單日成交張數3萬2,126張，公司市值來到46.81兆元。

晶圓代工2哥聯電昨召開法說會，第四季營收創高，產能利用率回升，但獲利季減33%。法人認為，聯電法說會內容僅是符合預期，沒有太大亮點，加上近日股價已大漲逾25%。因此，股價呈現大幅回挫現象。

聯電今日重挫1根，以跌停價68.4元作收，摜破5日線，單日成交張數高達27萬7,210張，收盤時仍有超過4萬張排隊搶賣。另一晶圓代工廠世界先進受到拖累，股價同步跌停，目前來到147元。

主要權值股漲少跌多，台達電、日月光投控、廣達皆跌逾1%，鴻海、富邦金小挫。國泰金、中信金、緯穎小漲；聯發科、中華電維持平盤。

記憶體族群漲跌互見，南亞科收平盤價297元。旺宏續漲1根，股價來到92.1元。創見漲逾3%，華邦電漲逾2%，廣穎、群聯小漲。但鈺創、威剛、十銓跌逾2%，力積電小挫。

矽光子族群續揚，聯亞、光聖強攻漲停，股價各自收在990元、1725元。訊芯-KY漲逾半根，華星光漲逾3%，波若威、聯鈞小漲；但前鼎、上詮、眾達-KY收黑。

今日總成交值達9307.9億元，超越1/21創下的8952.21億元的單日最大量紀錄，成為史上最高。成交張數1342萬張，委買張數2675萬張，委賣張數1761萬張。

