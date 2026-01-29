台股創天量！ 證券手續費收到手軟 元大金、中信金嗨翻創新高





台股自2026年1月起，成交量日均上看8300億，1月21日更是直逼9000億來到8952億天量，受惠於此，證券經紀手收也同步增加，帶動證券類股上漲，宏遠證（6015）盤中一度衝漲停，群益證（6005）、統一證（2885）、康和證（6016）也有逾2%的漲幅。

證券類股齊揚也同步帶動金融股價上揚，元大金（2885）盤中一度來到43.35元新高價，漲幅1.76%，中信金（2891）盤中創新高來到52.4元，終場以52元作收，漲幅1.56%，國泰金（2882）則開低走高，來到76.4元，漲幅0.79%。

廣告 廣告

根據元大金公布的資訊，2025年稅後淨利為365.21億元，年增逾2%創新高，EPS達到2.74元；元大證則去年12月稅後淨利為27.51億元，受惠於今年1月交易量飆升至8300億，於交易手續費收入有很大的助益，且年配息達到6成以上，股價也衝上43.35元新高價。

中信金2025年合併稅後淨利806.1億元，年增12%創歷史新高，EPS來到4.08元，市場推估中信金2026年現金股利約為2.5至2.7元；國泰金2025年12月累計稅後淨利則來到1079.9億元，累積EPS達到7.08元。

今日台股成交量前五大排行：力積電（6770）58萬9319張，群創（3481）52萬1938張，旺宏（2337）45萬8673張，華邦電（2344）38萬7771張，華新（1605）28萬5041張。

（封面圖／東森新聞）

更多東森財經新聞報導



台美關稅協議非常棒！ 黃仁勳：台積電在其中至關重要

漲價夢碎引爆失望賣壓！ 聯電、世界吞跌停

「台版彈簧刀」發射5秒墜地！ 中科院坦承：失控了