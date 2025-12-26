台股創新高奔向28600點！金融股大漲 這檔「AI」ETF成交爆量快20萬張

台股26日最高來到28,590.91點，漲逾218點。（圖／CTWANT資料照）

台股26日最高來到28,590.91點，創新高，漲逾218點；台積電領漲來到1510元，上漲了15元；大盤加權指數目前來到28,545.65點，漲173.67點，漲幅0.61%；本日成交量仍由力積電、華邦電等「記憶體」群組帶頭衝，金融股也是大步邁前，包括台新新光金超過21萬張；還有中信金、永豐金、玉山金、三商壽、華南金、第一金、國泰金、凱基金等價量皆揚。

ETF部分，目前「成交量」「股價」雙增的由00990A主動元大AI新經濟近17萬張；緊接著的還有00981A主動統一台股增長領先、00982A主動群益台灣強棒、00988A主動統一全球創新、00991A主動復華未來50等。

廣告 廣告

以及00937B群益ESG投等債20+、0056元大高股息、00687B國泰20年美債、00900富邦特選高股息30、00878國泰永續高股息、00953B群益優選非投等債等。

此外，第一檔以澳洲公債及類主權債為標的「00987B野村澳洲10年期以上主權及類主權債券ETF」，即將於2026年1月5日至1月9日募集，發行價每股新台幣15元。

野村投信投資策略部副總經理張繼文分析，澳洲央行在12月9日會議連續第三次維持利率不變，並保留2026年升息彈性，顯示政策仍偏謹慎甚至略帶鷹派。全球主要央行逐步轉向寬鬆，澳洲央行卻選擇按兵不動，原因在於通膨仍高於央行舒適區間，且勞動市場保持強勁。

澳洲行長Michele Bullock強調，若通膨壓力再度升溫，不排除進一步升息的可能性。這樣的立場，使澳洲在全球成熟經濟體中顯得「不急著寬鬆」。

原始連結

看更多 CTWANT 文章

滿山遍野開滿小白花超美！她驚嘆「不可思議」 網急示警：快除掉

11歲男童騎騎YouBike擦撞法拉利超跑 網友驚呼：弟弟「財負自由」

張文父母下跪道歉！律師稱「匯錢給孩很正常」 籲別再追殺：他們剛死兒子