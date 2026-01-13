台股早盤達30973點再創新高 台積電創新天價1720元

[Newtalk新聞] 美國總統川普（Donald Trump）發布行政命令將台灣對等關稅稅率調整為20%，另需疊加出口貨品原有的最惠國（MFN）稅率及任何反傾銷或反補貼稅。台灣經貿團隊持續與美方協商。紐約時報報導指稱，台美貿易協議接近完成，台灣輸美貨品關稅將降至與日韓相同的15%，台積電承諾在亞利桑那州將再投資興建至少5座半導體廠。 紐約時報引述數名知情人士的說法指出，台美雙方接近達成貿易協議，美國對台進口關稅將由20%降至15%，台積電會增加對美投資，至少將再建5座半導體廠。台美經貿協商因關稅議題而延宕，川普政府近幾個月來只宣布和部分國家達成有限的貿易協議。 紐時報導提到，台灣在全球晶片生產中占據主導地位，而這些晶片正是電腦和人工智慧資料中心的核心。但北京當局獨斷認為台灣屬於中國，未來將由中國控制，導致依賴台灣晶片的風險似乎逐漸升高。中國已在台海多次進行實彈軍演，官方與企業高層憂心中共可能犯台，將影響電子產品、汽車和軍備的全球供應鏈。 台積電是卓越的晶片製造業者，自2020年起，已在美國亞利桑那州完成一座半導體廠，第2座已近完工，預計2028年投產，並承諾未來幾年興建4座新廠，但台

