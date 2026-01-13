台股早盤達30973點再創新高 台積電創新天價1720元
美股再創新高，《紐約時報》報導，台美關稅談判已進入最後階段，台灣關稅稅率可望從20%調降到15%，台積電ADR漲逾2.5%，台指期夜盤創高，台積電早盤漲30元，達1720元，再創新天價，台股今天（13日）早盤高點達30973.85點，再創盤中新高。
《紐約時報》引述知情人士報導，美國總統川普的政府接近與台灣達成貿易協議，美對台進口關稅將降至15%，台積電在亞利桑那州至少將再投資興建五座半導體廠。
台積電ADR一度攀高至333.55美元，創下新高，終場漲勢收斂，收在331.77美元，上漲8.14美元，漲幅2.52%。台積電今天股價同步走高，開盤跳空達1720元，創下新天價，上漲30元，市值攀升至44.6兆元，貢獻大盤240點。
9時6分左右，加權指數達30851.56點，漲284.27點，漲幅0.93%，成交金額新台幣780.96億元。鴻海達230.5元，漲2元；台達電1075元，上揚20元。
（責任主編：莊儱宇）
