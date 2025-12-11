台股創新高後拉回 投顧：日央行下週升息牽動「渡邊太太」布局

美國聯準會(Fed)如預期降息1碼，美股四大指數全面反彈，台積電美國存託憑證(ADR)大漲逾2%。台積電今天(11日)在台北股市除息，秒填息後，股價拉回，影響台股大盤指數創新高後反轉向下。國內投顧指出，日本央行下週可望升息，牽動「渡邊太太」在資金的布局。

美國聯準會(Fed)為期2天的政策會議結束，於台北時間11日凌晨宣布再降息1碼，此為聯準會連續第三次降息，將聯邦基金利率區間調整至3.5%至3.75%。

晶圓代工龍頭台積電11日在台北股市除息，由於每股配發5元現金股利，近期引發外資買盤，10日股價衝至1505元收盤，除息後原本秒填息股價攀至最高1515元價位，但上午10時過後反轉向下，也影響台股大盤指數創盤中新高28568點後回跌，近午盤前回測至28000點附近。

國內投顧分析，聯準會此次如市場預期降息1碼，但從點陣圖來看，明年降息幅度似乎不如外界預期大，加上年底外資即將放耶誕節長假，「資金派對」暫時休息。另外，市場關注日本央行預計下週將升息，也牽動「渡邊太太」(經濟學界對日本進行高槓桿外匯保證金交易的家庭主婦散戶投資者代稱，「渡邊」是日本常見姓氏)在資金的布局。萬寶投顧執行長王榮旭說：『(原音)一開始投是投美國國債。美國國債因為有4%以上的利率，但是日本利率才趨近於零，所以她(渡邊太太)就賺中間的價格。但問題是現在美元會走弱，因為現在降息趨勢，變成美元走弱，我就算賺了利率，但是我可能賠了匯差，所以就有可能把錢抽回去日本。』

投顧也指出，這些「渡邊太太」投資範圍相當廣，畢竟日本利率趨近於零，這些日本家庭主婦的散戶投資人將日圓借出後，進行廣大的海外投資，從美債、虛擬資產到股市等。其中，股市不跌是因為美股有川普撐腰；但比特幣近期不斷走跌，即便彈升也很有限，和「渡邊太太」們多少也有關係。