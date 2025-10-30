台股創新高後震盪400點！終場收跌7點 台達電法說會前重挫近5%

【記者呂承哲／台北報導】美國聯準會（Fed）主席鮑爾（Jerome Powell）於週三（29日）宣布聯邦公開市場委員會（FOMC）利率決策會議結果，基準利率降息1碼、區間來到3.75%-4%，並於12月正式停止縮表，但隨著票委意見分歧，導致美股四大指數創高後震盪，僅費半指數維持1.85%強勁漲勢，輝達股價大漲2.99%、正式跨過5兆美元大關，台積電ADR上漲1.18%。台股週四（30日）開盤上漲逾180點，站上28400關卡，台積電股價上漲15元，報1520元新天價。

截至中午12點55分，台股轉跌26.37點或0.09%、暫報28268.37點，早盤一度漲至28527.68點，但盤勢在午盤後急跌，最低一度來到28116.6點，今日盤勢震盪逾400點。台積電股價上漲5元報0.33%、暫報1510元，鴻海股價上漲0.5元或0.19%、暫報260.5元，台達電股價下跌50元或4.72%、暫報4.72%，聯發科股價上漲15元或1.15%、暫報1315元。

台股週四收盤，台股終場下跌7.21點或0.03%、報28287.53點，成交金額來到6146.56億元。台積電股價收在平盤、報1505元，鴻海股價上漲2元或0.77%、報262元，台達電股價下跌50元或4.72%、報1010元，聯發科股價上漲10元或0.77%、報1310元。

川習會今日上午於韓國釜山召開，中美領導人率團隊會談約1小時40分鐘，這也是川普、習近平6年來首度會面，會後習近平上車離開，川普則是搭上空軍一號返回美國，並未舉行聯合記者會。

台股29日持續走高，再度站上2萬8關卡，一度大漲逾440點、盤中新高來到28,395.31點，台積電也攻上1515元新天價，終場台股收漲345.63點或1.24%、報在28,294.74點，成交金額來到5780.09億元。

從三大法人表現來看，外資買超71.88億元，自營商買超 86.13億元，投資賣超47億元，合計買超111億元。

至於美元兌新台幣匯率走勢，29日盤中一度升破30.6元關卡，但隨著央行進場調節，終場收在30.63元，貶值0.4分，成交金額放量至19.32億美元。

鮑爾在記者會指出，儘管政府停擺，一些重要的聯邦政府數據延遲，但根據已經公布的私部門數據來看，自9月會議後通膨與就業數據未發生巨大變化，Fed為了穩定就業市場與壓抑仍在高水位的通膨，FOMC決議降息1碼，並於12月停止縮表，還會將到期的MBS資金轉入美國公債。鮑爾透露，這次會議當中，票委針對12月政策走向有所不同，預告今年底最後一次FOMC降息仍未成定局，為市場看待降息循環維持增添變數。

