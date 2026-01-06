台股創新高美債慘兮兮 買元大美債民眾自嘲續當債蛙

新年伊始，台股就持續創新高，相對比美債完全是兩樣情，就有購買元大美債20年的民眾在網路上分享，買美債ETF迄今，一張沒賣，「笑笑看還能多慘也是一種樂趣」，自嘲自己是債蛙，看還能讓大家笑多久。

台股一舉衝上3萬點，創歷史新高，護國神山台積電也衝上新高，相對台股喜洋洋，買美債的民眾卻是青筍筍。跨年後，美債30年期殖利率、10年期公債殖利率在第一個交易日，都持續攀升，DBS指出，美國經濟樂觀情緒增加，使得長天期公債殖利率逐步走高。

地緣政治衝擊 債市買氣提振

隨著美國逮捕委內瑞拉總統馬杜洛夫婦，市場預期原油供給可望增加，通膨疑慮可望緩解，使得5日債市買氣提振，30年期美債殖利率持平，德意志銀行指出，地緣政治對金融市場影響多為短期，市場最終仍取決經濟成長與通膨等經濟變數。

美債殖利率仍在高點，也讓國內購買美債ETF民眾無奈自嘲，一名購買元大美債20年民眾，在網路論壇社群PTT股票版自嘲是「債蛙」，他從2023年4月就購買，迄今一張都沒賣，也沒急著打算賣，每次看到就笑笑，看還能多慘也是一種樂趣，每年博君一笑，看看還能讓大家笑多久。

本報統計近一年來，國內ETF表現最差的除美債ETF外，富邦台灣中小、凱基優選高股息30近一年來績效也都是負的，報酬最差的第一名是富邦台灣中小，近一年賠5.2%；第二名是凱基優選高股息30，近一年賠1.8%；第三到六名全被20年美債ETF包了，分別是國泰20年美債、元大美債20年、中信美債20年和統一美債20年，近一年賠1.3%~1.11%間。

翻攝自Money DJ理財網

也難怪有民眾自嘲自己是債蛙，文章引發眾多民眾討論，引起不少購買美債ETF民眾苦中作樂笑說：「債蛙一起強大」，還有民眾直接點名，要記住叫你買美債ETF的金融業配ID（網路帳號）等發言。