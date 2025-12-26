台股創新高 推升新台幣匯價連4紅收31.455元
〔記者陳梅英／台北報導〕台股收盤再創新高，新台幣兌美元匯率也延續耶誕節前的升值走勢，盤中一度觸及31.418元，最後收在31.455元，升值2.5分，匯價連4升、創近2週新高，但總成交量只有11.21億美元，市場交投冷清。
台股今天上漲184.04點，收在28556.02點，三大法人合計買超98.82億元，其中，外資買超83.72億元。
主要亞幣今日走勢分歧，根據央行統計，截至下午四點，美元指數小漲0.17%、韓元升值0.9%、人民幣升值0.09%、台幣升值0.08%、新加坡幣升值0.07%，唯獨日圓貶值0.36%。
外匯交易員指出，耶誕節後，部分法人仍在放假，尚未歸隊，使得整體匯市交易清淡，2025年只剩下3個交易日，若無意外，今年新台幣匯價將可收在31字頭。
本週新台幣隨美元回落、外資回頭升值7.1分或0.23%，週線翻紅。
[FTNN新聞網]記者何亞軒／綜合報導台股今（26）日加權指數寫下28,556.02點，大漲184.04點，不過記憶體族群卻爆量下殺，華邦電（2344）、力積電（6770）翻黑下...FTNN新聞網 ・ 2 小時前 ・ 1
[FTNN新聞網]記者陳献朋／綜合報導受惠於龍頭股台積電（2330）上漲，台股今（26）日大盤走揚，截至10點30分，暫報28525.93點，漲幅0.54%，成交量390.3萬張，...FTNN新聞網 ・ 7 小時前 ・ 9
[FTNN新聞網]記者周雅琦／綜合報導代工大廠廣達（2382）為因應北美客戶強勁的AI算力需求，持續加速布局美國AI伺服器產能，近日再宣布斥資逾26億元取得加州廠...FTNN新聞網 ・ 8 小時前 ・ 1
經營45年的老牌紡織廠新昕纖（4406）今（24）日公告，因原料價格上漲、電價連年調漲，加上訂單外移與低價進口紗線競爭，公司營運持續承壓，董事會決議進行業務緊縮，並依法辦理桃園龜山廠員工大量解僱案。傍晚重訊再度公告將於2026年2月資遣桃園龜山廠約89名生產相關員工。Yahoo奇摩股市 ・ 2 天前 ・ 85
隨著美國聯準會（Fed）正式啟動降息循環，過去兩年美元定存動輒「二字頭」的高利環境，預料將逐步走入尾聲。銀行指出，對於明年第一季仍有美元定存需求的民眾，理財策略宜從「單一高利定存」轉向更具彈性的現金流管理，透過短天期停泊、分批轉向固定收益或多元資產配置，避免資金被鎖在持續下滑的利率水準中。工商時報 ・ 14 小時前 ・ 發起對話
美系外資將鴻海的目標價調升至400元天價，距離昨（24日）收盤價224元，還有將近80%的上漲空間，引發投資人關注。對此，知名分析師孫慶龍估算2026年鴻海股價，依據目前的財報數字觀察，400元太過樂觀，就算是接近「瘋狂」的本益比19.64倍計算，價格大約落在349.4元。中時財經即時 ・ 1 天前 ・ 4
財政部今（26）公布明（115）年1月1日起，9項利民便民措施將上路，包括每人基本生活費增至21.3萬元，民眾在5月申報114年度綜合所得稅適用，以及綜所稅調高免稅額和扣除額等。Yahoo奇摩股市 ・ 3 小時前 ・ 6
PCB還在燒！PCB 上游鑽針鑽孔廠凱崴（5498）今（26）日股價再度上漲，股價盤中數度衝上漲停價46.5元，並在開盤1個半小時內爆出5萬大量，截稿為止股價仍鎖住漲停，並有1.2萬張買單排隊等買。豐銀投顧分析師李世新認為，目前凱崴股價正乖離、周轉率都偏高，建議短線上先別貿然追入。Yahoo奇摩股市 ・ 7 小時前 ・ 發起對話
2025年全球EMS大廠營收排行公布，台灣的鴻海、緯創、廣達公司勇奪前三名，前十名名單，台灣共有6家進榜。對此，財訊傳媒董事長謝金河發文表示，榜單內不見中國聯想科技大廠，「台灣的資通訊廠終於追上」。三立新聞網 setn.com ・ 11 小時前 ・ 6
美國股市有望連續第三年交出雙位數漲幅成績單，市場主流觀點也普遍看好2026年前景。不過，摩根士丹利（Morgan Stanley）在最新展望報告中提醒，樂觀氛圍背後仍潛藏變數。該行雖預估標普500指數明年仍有約13%的上漲空間，但同時示警，三項可能被市場低估的「黑天鵝」風險正在醞釀，一旦浮現，恐徹底改寫投資人的獲利想像。中時財經即時 ・ 13 小時前 ・ 發起對話
輝達24日與AI新創Groq共同宣布，雙方達成非獨家推論技術授權協議，授權輝達使用Groq的推論晶片技術，並將整合至其未...聯合新聞網 ・ 11 小時前 ・ 1
[Newtalk新聞] 全球科技產業持續由 AI、高效能運算與先進製程驅動下，台灣電子供應鏈仍具備長期成長優勢。短期雖受地緣政治、個別市場與客戶結構調整影響，部分公司獲利表現低於預期，但隨著 ASIC、GPU、先進封裝、記憶體與資料中心建設需求持續擴大，產業趨勢明確向上。 以下是國泰證期今天(26日)早盤後整理解析市場關注的個股與產業動向： 2026年IP產業展望 ASIC浪潮下TPU及供應鏈受惠。Broadcom供Google整顆晶片，MTK負責I/O與CoWoS。Celestica組裝，TTM供高階板材，旺矽、精測、精成科、京元電、日月光切入測試與封裝。 PCB產業 短期人形機器人量體有限，獲利優於消費性產品，有助改善結構。關注欣興(3037)、華通(2313)、臻鼎-KY(4958)。 上品(4770) 3Q25獲利率受中國、美國案影響低於預期。台美晶圓廠建廠帶動槽車需求，為明年成長動能。估25/26 EPS 10.19/16.07元，維持買進。 緯穎(6669) ASIC高檔、GPU新客戶出貨，4Q25營收創高，AI比重逾60%。Amazon Trainium3於2Q~3Q出貨新頭殼 ・ 7 小時前 ・ 1
[FTNN新聞網]記者周雅琦／綜合報導AI浪潮席捲全球，帶動輝達（NVIDIA）股價狂漲13.5倍，也推升台廠包括緯創（3231）、廣達（2382）與鴻海（2317）過去3年股價...FTNN新聞網 ・ 1 天前 ・ 2
國際金價周三 (24 日) 迎來歷史性突破，盤中一度衝破每盎司 4500 美元大關，年內第 50 次刷新歷史高點，從年初約 2650 美元起步，金價一路高歌猛進，累計漲幅超 70%，成為自 1979 年石油危機以來最強勁的年度表現。 地緣政治動盪與經濟不確定性成為本輪金價飆漲的鉅亨網 ・ 23 小時前 ・ 3
台灣經濟研究院今 (26) 日公布 11 月營業氣候測驗點調查，包括製造業、服務業和營建業均呈現連續走揚態勢，其中，製造業連5月上揚，景氣預測中心主任孫明德表示，今年AI產業從從容容，「非AI反而是「匆匆忙忙、連滾帶爬」，明年第一季在三大因素助攻下，我國製造業有望開門紅。Yahoo奇摩股市 ・ 6 小時前 ・ 3
代工大廠廣達（2382）連7日遭外資賣超逾9.5萬張，今（26）股價開在265元後無力上攻，盤中由紅翻黑，一度下探262元、跌幅約0.76％。分析師示警，近期記憶體價格大漲，對下游電腦產業形成明顯成本壓力，若投資人手中尚未持有廣達，現階段不建議介入，因股價仍有回測12月18日約260元附近低點的可能。Yahoo奇摩股市 ・ 8 小時前 ・ 2
[FTNN新聞網]記者邱梓欣／綜合報導今（26）日台股加權指數收盤28,556.02點，漲184.04點，漲幅0.65%。觀察今日成交額排行個股前五名，權值股王台積電（2330）...FTNN新聞網 ・ 32 分鐘前 ・ 發起對話
AI應用帶動測試需求升溫，測試廠欣銓（3264）、穎崴（6515）今（26）日一早即亮燈漲停；旺矽（6223）也同步走高，盤中漲幅逾半根停板。運達投顧分析師吳官隆指出，今日上櫃股票人氣歸隊，在大盤量能不足、權值股表現受限的情況下，市場資金明顯轉向中小型個股，並看好明年第一季的成長動能。Yahoo奇摩股市 ・ 7 小時前 ・ 發起對話
[FTNN新聞網]記者黃詩雯／綜合報導台股加權指數今（24）日上漲61.51點，漲幅0.22%，終場收在28,371.98點，成交金額4,299.94億元。據證交所資料，今天三大法人...FTNN新聞網 ・ 1 天前 ・ 1
[FTNN新聞網]記者何亞軒／綜合報導被動元件大廠蜜望實（8043）日前公布財報成績，其10月單月每股純益1.44元，賺贏第3季一整季。昨（24）日蜜望實召開法說會，...FTNN新聞網 ・ 1 天前 ・ 1