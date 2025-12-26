台股創新高 推升新台幣匯價連4紅收31.455元

台股創新高，推升新台幣匯價連4紅。(記者陳梅英攝)

〔記者陳梅英／台北報導〕台股收盤再創新高，新台幣兌美元匯率也延續耶誕節前的升值走勢，盤中一度觸及31.418元，最後收在31.455元，升值2.5分，匯價連4升、創近2週新高，但總成交量只有11.21億美元，市場交投冷清。

台股今天上漲184.04點，收在28556.02點，三大法人合計買超98.82億元，其中，外資買超83.72億元。

主要亞幣今日走勢分歧，根據央行統計，截至下午四點，美元指數小漲0.17%、韓元升值0.9%、人民幣升值0.09%、台幣升值0.08%、新加坡幣升值0.07%，唯獨日圓貶值0.36%。

外匯交易員指出，耶誕節後，部分法人仍在放假，尚未歸隊，使得整體匯市交易清淡，2025年只剩下3個交易日，若無意外，今年新台幣匯價將可收在31字頭。

本週新台幣隨美元回落、外資回頭升值7.1分或0.23%，週線翻紅。

