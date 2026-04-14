台股創新高！早盤狂飆705點「衝破3萬6」 台積電漲35元至2025元

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美伊局勢出現轉機，美國總統川普聲稱，伊朗已主動來電盼達成協議，市場對談判轉趨樂觀，週一美股四大指數全面收紅，帶動台股今（14）天開盤先是上漲126.8點，以35584.09點開出，漲幅0.36％，隨後漲勢一度擴大至705.39點，指數最高來到36162.68點，成功站上36000點大關，創下歷史新高。

權值股部分也同樣一片紅，護國神山台積電（2330）開盤上漲25元至2015元，早盤最高觸及2025元，暫報2015元；鴻海（2317）上漲4元至204元，暫報206.5元；聯發科（2454）上漲25元至1645元，暫報1675元；台達電（2308）上漲65元至1805元，暫報1785元。

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責任編輯／馮康蕙

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