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台股創新高！早盤狂飆705點「衝破3萬6」 台積電漲35元至2025元
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權值股部分也同樣一片紅，護國神山台積電（2330）開盤上漲25元至2015元，早盤最高觸及2025元，暫報2015元；鴻海（2317）上漲4元至204元，暫報206.5元；聯發科（2454）上漲25元至1645元，暫報1675元；台達電（2308）上漲65元至1805元，暫報1785元。
責任編輯／馮康蕙
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