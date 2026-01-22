台股創新高！0050、0056最狂秒填息 363萬人「嗨領紅包」時間曝

美國總統川普態度改變，宣布不以武力奪取格陵蘭，取消對歐盟8國10％關稅，格陵蘭議題降溫下，台股在經歷21日台指期結算賣壓下重新點燃反彈行情，加權指數22日開盤大漲超過600點，最高衝上31,858點再創歷史新高， 0050也開盤隨即完成填息，0056最高填息率近7成，363萬股民將在2月11日領息。

台股今上漲。（圖/資料照）

元大投信日前公告0050於2026年上半年配息1元，高於前一次配息的0.36元。0050在2025年完成分割及調整費用率帶動下，推升規模、投資人數大幅成長，2025封關規模站穩兆元，投資人數大增逾126萬人，最新數據達203.57萬人，淨申購金額更以逾3,330億元橫掃全市場。

0050上演秒填息。（圖/資料照）

0056則是公告第一季配息，為連三季配息持平0.866元，1月22日除息，參與配息最晚須在21日買進。

