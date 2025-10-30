台股創新高28527後翻黑！川普調降中國關稅10％ 法人分析年底行情
美國一如預期降息1碼，美股創新高；眾所矚目的川習會今天登場，川普會後宣布調降中國關稅10％，不過，中國股市卻是開低走低，收跌0.7％；至於日韓股市，今天都改寫歷史新高，台股雖也創下歷史新高2萬8527點，不過，行情卻開高走低，終場反而下跌7點至2萬8287點，未能改寫收盤新高。
個股來看，台積電今天盤中寫下1520元歷史新天價，但尾盤也拉回，終場收在平盤1505元；航運股今天扮演多頭要角，股價一片紅通通，萬海更是攻上漲停。
台股今天雖然開高走低，不過，外資其實是買超16.55億元，投信則是賣超51.05億元，自營商賣超9.73億元，避險操作買超14.47億元。
至於川普今天早上在韓國釜山與中國國家主席習近平會面，會談不到2小時結束，川普隨即搭乘空軍一號返美，他在機上接受媒體訪問表示，雙方沒有提到台灣，也沒有討論；俄烏議題有談，美中將合作試圖解決戰爭；關鍵稀土供應，達成為期1年的協議，未來可望延長。
至於關稅議題，川普說，中方表達將致力處理芬太尼，他決定調降10%的對中關稅，把對中關稅從57%調整至47%。
川普跟習近平沒有談到輝達，不過，輝達股價昨天已經創新高212美元，收盤上漲3％，市值也達5.04兆美元，成為首家突破5兆美元的重量級企業。
展望行情，統一投信認為，企業基本面穩健及聯準會貨幣寬鬆，使台股多頭格局不變。時序進到年底，市場焦點轉向明年度展望。根據最新的企業財報及各國政府AI投資政策，明年AI需求預期保持強勁，有望延續台股行情。
歷史經驗顯示，11月到隔年2月是台股漲勢最強的時候，顯示年底為良好的布局時機。台股平均漲幅前三名的月份也都落在這個區間，依序為11月的3%、2月的2.23%、12月的1.72%。
上漲機率方面，該期間的各月上漲機率至少六成，12月和3月的上漲機率甚至達到八成。
統一投信表示，美股財報已有許多科技大廠宣布加大對AI的投資規模，並樂觀看待明年的資本支出及營收展望。當今AI發展已成為台股成長的火車頭，在AI整體需求強勁的背景下，無論是輝達通用晶片、ASIC客製晶片領域，台廠皆扮演供應鏈核心角色，有機會收獲兩大AI領域的訂單進補，帶動台股企業獲利持續成長。
國泰台灣高股息基金近期規模突破200億元大關，經理人梁恩溢指出，台股後市仍具備上攻動能，尤其明年上半年有望迎來「庫存回補＋資金行情」的雙重利多，形成順風球格局。雖然短期面臨輝達GB200升級至GB300的空窗期，以及年底企業盤點效應等技術性因素，可能影響短期營收與拉貨動能，但若美中貿易戰後續和緩，農曆年前的長假賣壓消化後，台股有望再度展現強勢表現。
梁恩溢建議投資人不必預設高點，應採取定期定額與逢低加碼策略，透過主動式基金的靈活操作，掌握市場脈動，在震盪中穩健參與成長契機。
梁恩溢表示，在全球資金行情推升下，台股加權指數同步創高，雖然櫃買指數尚未突破箱型整理區間，但中小型個股持續快速輪動，市場熱度不減，資金動能仍強。台股今年以來漲幅逾20%，市值突破3兆美元，躍升為全球第9大股市，反映國際資金對台灣科技與AI供應鏈的長期看好。
此外，9月台灣外銷訂單702.2億美元，年增率30.55%，創歷史新高，連續八個月維持正成長。彭博預估台灣全年GDP將達5%，顯著高於過去平均3.5%，展現台灣經濟結構的韌性與成長潛力。
梁恩溢分析，美國就業市場正面臨結構性調整，關稅推升企業營運成本，對傳統產業造成壓力；同時，AI創新加速科技業資源重整，微軟、Meta、Amazon等企業皆傳出裁員消息，反映企業將資源集中投入AI領域；美國降息導致利差縮小，美元資產吸引力下降，資金傾向尋求成長性與報酬率兼具的市場，轉向新興市場；台股憑藉AI供應鏈優勢與強勁基本面，有望成為外資新寵，甚至超越過去偏愛的印度市場，吸引更多熱錢湧入，形成有利的資金環境。
展望2026年，仍須留意三大風險，包括美國就業市場結構性失業、國際貿易不確定性、美國財政與債務問題，若上述風險可控，台股將具備「庫存回補＋資金行情」的雙重加成，有望延續多頭格局，投資人可提前布局，掌握年後行情起漲契機。
產業配置上，梁恩溢指出，AI仍是明年主軸，訂單持續增加，搭配循環性消費題材如記憶體、被動元件、ABF載板等，形成類股輪動。
AI需求旺，美科技巨頭們喊出電力不夠用，AI再掀搶電大戰，推升美國電力基建指數屢創新高，也帶旺追蹤該指數的新光美國電力基建(009805)ETF，今天盤中最高價衝上12.95元，收盤在12.89元，同步刷新掛牌以來新高紀錄。
新光009805投資團隊表示，美國AI股當紅、電網股同步受惠AI時代美國大型用電需求快速上升，成長速度持續超過新電力建設進度，同時，科技公司與投資人正加速尋找「電力自治」方案，以避免電價上漲與電網擁堵外溢至終端用戶，顯示未來數年美國電網產業升級商機明確，不論在發電端、儲能、輸電與配電等環節，未來成長潛力值得期待。
值得注意的是，川普政府2025年全力「去監管」化，加快資料中心接入電網的審批流程，把過去得耗時逾年的流程，縮短至60天內完成，堪稱「地震級」的美國能源改革上路，大開電力能源新政策利多，帶動美國電網基建股成長潛力明確。
群益投信台股ETF研究團隊表示，台股高檔之際，有利主動選股操作創造績效，因為在多頭時期，主動式台股ETF可積極加碼成長性產業，以更大程度地尋求超額報酬機會等等。接下來進入傳統電子旺季、年底結帳效應與資金回補需求，將為台股營造偏多氛圍。
主動群益台灣強棒ETF (00982A)經理人陳沅易表示，台股在資金環境寬鬆、企業獲利上修與產業結構優化的背景下，長線多頭架構穩固。短線雖可能受國際事件影響而震盪，但整體趨勢仍由基本面支撐。操作上建議投資人維持「逢回偏多、不追高」策略，聚焦AI運算、雲端資料中心、高效電源、綠色能源與內需消費等具長期成長潛力的產業主題，採分批布局、穩健操作，以參與第四季高檔震盪中延續的多頭行情。
群益台ESG低碳50 (00923)經理人邱郁茹表示，台股仍有望維持高檔震盪偏多走勢，主因在於降息循環開啟、企業獲利回升與產業結構升級三大支撐。AI需求旺盛，在經濟保有韌性，與AI大勢加持下，帶動台股大盤屢創新高。整體看來，在AI長線趨勢不變下，台廠作為全球AI產業最重要的供應商，可望持續享有獲利、資本雙漲利多。
近期大盤頻創新高，台股ETF人氣也是旺到不行，根據集保戶股權分散10月23日最新統計資料顯示，台股ETF受益人數上周增加3萬6930人，統計總人數來到1144萬9063人創下歷史新高，等於台灣每兩人就有1人買台股ETF。
統計今年以來，台股ETF受益人增加122萬3227人。
更多品觀點報導
00878年終配息0.4元！今年現金殖利率7.7％ 經理人這樣說
海外基金10月績效表秒懂！台股基金漲逾10％稱霸 黃金基金走跌墊底
其他人也在看
〈台股盤後〉台積電衝高後拉回平盤 指數上沖下洗小跌7點收28287點
早盤在科技權值股帶領下，開高一度漲逾 200 點以上，盤中受川普於「川習會」前 PO 文，指示將展開核試驗影響，大盤由紅翻黑，一度重挫 170 點，所幸尾盤在權值股回神、網通、記憶體及貨櫃航運股撐盤下，收平盤 28,287.53 點。鉅亨網 ・ 1 天前
Fed淡化12月降息可能性 台股開盤上漲55點
[NOWnews今日新聞]全球矚目的「川習會」即將登場，聯準會週三宣布降息1碼，主席鮑爾淡化12月降息可能性，導致投資人態度轉趨保守，美股四大指數昨（29）日漲跌互見，台北股市今（30）日開盤上漲55...今日新聞NOWNEWS ・ 1 天前
台股震盪小跌，法說股漲多拉回、切忌追高
【財訊快報／黃冠豪】台股週四盤勢延續近期震盪格局，加權指數小跌7.21點或0.03%，收28,287.53點，成交量6,146.56億元。中午川習會後，川普表示，「如果以0到10分來衡量，10分是最好的，我會說這次會面可以打12分」。美國對中芬太尼關稅降至10%；推遲對中國造船業的調查；並談到Nvidia晶片問題但沒有談及Blackwell，至於台灣問題根本沒有被提及，而川普表示將於4月訪問中國，習近平之後再回訪。中國方面，將取消對稀土出口的所有限制，暫停稀土許可證制度至少一年。中國將立即開始購買大豆和其他農產品。個股方面，旺宏(2337)昨日召開法說，第三季繼續虧損，和AI記憶體沒有關係，外資昨天在法說前已先出貨。精測(6510)、聯亞(3081)等先前熱門股打入跌停，光寶科(2301)法說後也大跌，利多出盡。綜觀盤面，凡股價漲多遭遇拉回者，操作上切勿追高。財訊快報 ・ 1 天前
《台北股市》三大法人30日買超前十大 神達、緯創、日月光續進榜
【時報-台北電】台股30日加權指數收28287.53點，跌7.21點或0.03%，總成交值6306.34億元。三大法人賣超29.76億元，其中外資買超16.56億元，投信、自營商分別賣超51.05億元及買超4.74億元。 三大法人買超前十大個股，依類別分，7檔電子股、2檔金融股及1檔傳產股；依股價分，2檔百元股、2檔中價位股及6檔銅板股；買超張數方面，6檔買超上萬張，榜首為力積電(6770)，買超4萬7367張，康舒(6282)、晶豪科(3006)名列二、三名，分別買超1萬8716張及買超1萬6034張。第四及第五名為神達(3706)、緯創(3231)，其他依序為聯電(2303)、中工(2515)、兆豐金(2886)、凱基金(2883)及日月光投控(3711)。 至於前十大個股中買超金額前三大，則為緯創(3231)22.13億元、日月光投控(3711)16.27億元、力積電(6770)15.65億元。 ●三大法人30日買超前十名： 1.力積電(6770)收33.05元，漲0.80元或2.48%，成交量40.71萬張，三大法人買超4萬7367張、估15.65億元，為連2日買超，累計買超8時報資訊 ・ 1 天前
台股三溫暖 期待後續資金行情
投組表現：中時財經即時 ・ 1 天前
股東會紀念品線上領！集保結算所建置eGift 明年就適用
為鼓勵股東積極參與股東會，提升股東行動主義，金管會於114年10月16日發布令，核准集保結算所得經營協助公開發行公司發放股東會電子化紀念品(eGift)業務，藉由股東得以電子化方式領取股東會紀念品，鼓勵股東多利用電子投票，以利公司持續落實ESG及節能減碳政策。中時財經即時 ・ 1 天前
台股新開戶中35歲以下占逾5成 凱基證推動數位創新獲肯定
凱基證券致力推動數位創新，電子商務部主管鄭嘉慶指出，據統計，台股新開戶投資人中，已超過50％是35歲以下的年輕客群，顯示年輕人對證券投資有高度興趣，數位金融將提供簡單、便利且符合年輕客群需求的投資服務，而這涵蓋產品、科技和服務，三方面缺一不可。中時財經即時 ・ 22 小時前
三大法人賣超台股29.76億元
（中央社台北30日電）台股今天跌7.21點，收在28287.53點，成交值新台幣6146.56億元。三大法人外資及陸資買超、投信賣超、自營商買超，合計賣超29.76億元。中央社 ・ 1 天前
《日股》日經收盤再締新高 半導體設備廠最猛
【時報編譯柳繼剛綜合外電報導】日經指數30日開低走高，近中午時刻日本央行宣布，再次把當地利率維持現狀不變後，日經指數的漲幅似乎有擴大跡象。無奈最後上漲動能熄火，日經收在51,325.61點，微幅上漲17.96點。同時，東證收在3,300.79點，也漲22.55點或0.69%。 經過兩天會議之後，在7票維持不變以及2票贊成升息下，日本央行決定再把短期利率放在0.5%不動，同時，日本通膨已41個月都在央行目標值2%以上。 如同外界預估一樣，日本央行已經連率6次都沒有變動利率。就在日本央行做出決定後，日圓兌一美元匯價也走貶，目前在153.74，貶值0.71%，至於走勢的區間，則是在152.17至153.76。 個股中，半導體類股的檢測設備廠雷泰光電飆升21%，同業愛德萬測試漲0.68%，東京威力科創也漲1.54%。人工智慧AI概念股當中，最具代表性的軟銀卻大跌3.7%，相反地，藤倉則大漲3.5%。 分析師認為，到目前為止，人工智慧AI數據中心和晶片相關類股，一直是拉抬日本股市屢創新高的主要因素，不過，日經指數已向上突破51,000點重要心理關卡，要繼續上攻可能需要更多的利多來激勵。時報資訊 ・ 1 天前
《台北股市》投信30日買超前十大 電子吸金 精成科奪冠 奇鋐連6買
【時報-台北電】台股30日加權指數收28287.53點，跌7.21點或0.03%，總成交值6306.34億元。三大法人賣超29.76億元，其中外資買超16.56億元，投信、自營商分別賣超51.05億元及買超4.74億元。 投信買超前十大個股，依類別分，7檔電子股、1檔金融股及2檔傳產股；依股價分，6檔百元股、1檔中價位股及3檔銅板股；買超張數方面，榜首為精成科(6191)，買超4843張，華新(1605)、京元電子(2449)名列二、三名，分別買超2742張及買超1946張。第四及第五名為奇鋐(3017)、第一金(2892)，其他依序為鴻海(2317)、寶成(9904)、智邦(2345)、力成(6239)及全漢(3015)。 至於前十大個股中買超金額前三大，則為奇鋐(3017)20.09億元、精成科(6191)5.45億元、京元電子(2449)3.95億元。 ●投信30日買超前十名： 1.精成科(6191)收112.50元，漲0.50元或0.45%，成交量1.97萬張，投信買超4843張、估5.45億元，為連2日買超，累計買超4874張、估5.48億元。 2.華新(1605)收30.6時報資訊 ・ 1 天前
《營建股》冠德第三季財報11月7日提報董事會
【時報-台北電】冠德(2520)公告114年度第3季合併財務報告預計提報董事會日期為114年11月7日。（編輯：林家祺）時報資訊 ・ 1 天前
《光電股》伯特光第三季財報11月7日提報董事會
【時報-台北電】伯特光(6859)公告114年度第3季合併財務報告預計提報董事會日期為114年11月7日。（編輯：林家祺）時報資訊 ・ 1 天前
〈陸股盤後〉市場不甩川普宣布對中國芬太尼關稅降至10% 滬指跌破4,000點
中國股市三大指數周四（30 日）收盤同步走低，滬指跌破 4,000 點，美國總統川普表示，他與中國國家主席習近平舉行了一場「了不起的會晤」，並宣布立即把對中國芬太尼關稅從 20% 降至 10%。鉅亨網 ・ 1 天前
虛擬貨幣境外交易無法管？金管會：專法草案留「國際合作」
（中央社記者蘇思云台北2025年10月30日電）金管會主委彭金隆今天表示，如果在台灣發行穩定幣，要先獲得主管機關同意，若國外發行的穩定幣要在台灣虛擬資產服務業者平台進行交易，平台業者也要先申請獲得金管會同意才行；不過，有些民眾自行轉換或交易，確實無法控制，草案也有加上「國際合作」預留空間，這也是全世界共同面對問題。立法院財政委員會今天邀金管會主委彭金隆、中央銀行、法務部、內政部警政署就「虛擬資產服務法草案及其相關子法修訂暨建立完善監理架構之進程」進行專題報告，並備質詢。民眾黨立委黃珊珊關注，有7成民眾使用的是境外虛擬貨幣交易所，但現在登記制獲准名單中都沒有境外業者，是否規範不夠明確。彭金隆指出，如果是在台灣發行穩定幣，要先獲得主管機關同意，如果是國外發行穩定幣，若未來要在台灣虛擬資產服務業者平台交易，也要先獲得同意才行，此外，目前相關申請規範都很明確，國外VASP業者也可以申請，並沒有因國內外有差異。不過，網路無國界，確實是法規管理上未來可以再努力方向，目前希望先納管業者，加大對民眾保護範圍。國民黨立委林德福關心，金管會上半年金檢報告指出虛擬資產業務（VASP）在防制洗錢等面向有缺失，中央社財經 ・ 1 天前
《光電股》元太第三季財報11月7日提報董事會
【時報-台北電】元太(8069)公告114年度第3季合併財務報告預計提報董事會日期為114年11月7日。（編輯：林家祺）時報資訊 ・ 1 天前
植田警告經濟復甦仍有些疲態…日圓貶至153 觸及九個月低點
日銀30日公布決議利率持平在0.5％，該央行總裁植田和男在下午召開的會後記者會表示，日本經濟正在溫和復甦，但他同時警告，全球貿易政策可能拖累經濟成長以及對企業利潤造成壓力。受此影響，日圓匯率跌破153，觸及九個月低點。中時財經即時 ・ 1 天前
《櫃買市場三大法人進出金額2-2》累計本月買超162.1843億元
時報-櫃買市場三大法人進出金額2-2 累計本月至今天止 外 資: 買超 184億8948萬元; 買進 6371億0848萬元; 賣出 6186億1900萬元. 投信基金: 賣超 13億4899萬7千元; 買進 333億9958萬4千元; 賣出 347億4858萬1千元. 自 營 商: 賣超 9億2205萬4千元; 買進 1297億2443萬6千元; 賣出 1306億4649萬元. (資料來源:櫃買中心)時報資訊 ・ 1 天前
《櫃買市場三大法人進出金額2-1》今日買超3.1625億元
時報-櫃買市場三大法人進出金額2-1 1141030 外 資: 買超 7億9028萬4千元; 買進 386億7532萬1千元; 賣出 378億8503萬7千元. 投信基金: 賣超 1億0236萬9千元; 買進 18億9441萬1千元; 賣出 19億9678萬元. 自 營 商: 賣超 3億7166萬9千元; 買進 75億1177萬9千元; 賣出 78億8344萬8千元. (資料來源:櫃買中心)時報資訊 ・ 1 天前
道瓊歐洲Stoxx 600週四早盤震盪小黑，大宗商品類股指數挫跌逾1%
【財訊快報／劉敏夫】歐洲股市週四盤初走跌，大宗商品領軍殺低，成了大盤主要空頭指標，因在投資人權衡聯準會政策決議之際，備受關注的中美兩國領導人會晤基本上符合預期後，股市出現波動。道瓊歐洲Stoxx 600指數盤初下跌1.04點或0.18%，報574.36點。盤初，20檔產業類股表現漲跌各異，汽車相關零組件類股指數上漲0.52%，表現最好。反觀，大宗商品類股指數下跌1.18%，表現最差。歐洲主要股市漲跌互見，其中英國富時100指數盤中下跌0.49%；法國CAC40指數下滑0.45%；德國法蘭克福DAX指數上揚0.28%；西班牙IBEX35指數滑落0.47%；瑞典OMX斯德哥爾摩基準指數則是下滑0.06%。聯準會週三如預期下調利率25個基點，但鮑威爾在記者會上表示，12月會議上進一步下調政策利率尚未成定局，政策並非在預設軌道上。此外，美國總統川普和中國國家主席習近平進行了備受矚目的峰會。川普表示兩人舉行非常成功的會晤，努力平息一場震動全球市場的曠日持久的貿易戰。川普表示，此次會晤達成了一項貿易協議，根據該協議，美國將立即把對中國商品中與芬太尼相關的關稅減半。同時，中國將恢復購買美國大豆，暫停財訊快報 ・ 1 天前
聯準會降息連發！暫停縮表背後，股市機會正浮現？
美國聯準會在最新利率決策會議上再度降息一碼，並宣布自 12 月起暫停資產負債表縮減（縮表）計畫，顯示政策重心已從抑制通膨轉向維持經濟與金融穩定。這場會議雖釋出寬鬆訊號，但主席鮑爾在會後記者會上態度謹慎，淡化市場對後續連續降息的期待。聯準會選擇此時暫停縮表，是否意味著市場資金流動性正逐漸吃緊？而這樣的轉變，又會對股市產生什麼影響？鉅亨買基金 ・ 1 天前