台股創新高28527後翻黑！川普調降中國關稅10％ 法人分析年底行情

美國一如預期降息1碼，美股創新高；眾所矚目的川習會今天登場，川普會後宣布調降中國關稅10％，不過，中國股市卻是開低走低，收跌0.7％；至於日韓股市，今天都改寫歷史新高，台股雖也創下歷史新高2萬8527點，不過，行情卻開高走低，終場反而下跌7點至2萬8287點，未能改寫收盤新高。

個股來看，台積電今天盤中寫下1520元歷史新天價，但尾盤也拉回，終場收在平盤1505元；航運股今天扮演多頭要角，股價一片紅通通，萬海更是攻上漲停。

台股今天雖然開高走低，不過，外資其實是買超16.55億元，投信則是賣超51.05億元，自營商賣超9.73億元，避險操作買超14.47億元。

至於川普今天早上在韓國釜山與中國國家主席習近平會面，會談不到2小時結束，川普隨即搭乘空軍一號返美，他在機上接受媒體訪問表示，雙方沒有提到台灣，也沒有討論；俄烏議題有談，美中將合作試圖解決戰爭；關鍵稀土供應，達成為期1年的協議，未來可望延長。

至於關稅議題，川普說，中方表達將致力處理芬太尼，他決定調降10%的對中關稅，把對中關稅從57%調整至47%。

川普跟習近平沒有談到輝達，不過，輝達股價昨天已經創新高212美元，收盤上漲3％，市值也達5.04兆美元，成為首家突破5兆美元的重量級企業。

展望行情，統一投信認為，企業基本面穩健及聯準會貨幣寬鬆，使台股多頭格局不變。時序進到年底，市場焦點轉向明年度展望。根據最新的企業財報及各國政府AI投資政策，明年AI需求預期保持強勁，有望延續台股行情。

歷史經驗顯示，11月到隔年2月是台股漲勢最強的時候，顯示年底為良好的布局時機。台股平均漲幅前三名的月份也都落在這個區間，依序為11月的3%、2月的2.23%、12月的1.72%。

上漲機率方面，該期間的各月上漲機率至少六成，12月和3月的上漲機率甚至達到八成。

統一投信表示，美股財報已有許多科技大廠宣布加大對AI的投資規模，並樂觀看待明年的資本支出及營收展望。當今AI發展已成為台股成長的火車頭，在AI整體需求強勁的背景下，無論是輝達通用晶片、ASIC客製晶片領域，台廠皆扮演供應鏈核心角色，有機會收獲兩大AI領域的訂單進補，帶動台股企業獲利持續成長。

國泰台灣高股息基金近期規模突破200億元大關，經理人梁恩溢指出，台股後市仍具備上攻動能，尤其明年上半年有望迎來「庫存回補＋資金行情」的雙重利多，形成順風球格局。雖然短期面臨輝達GB200升級至GB300的空窗期，以及年底企業盤點效應等技術性因素，可能影響短期營收與拉貨動能，但若美中貿易戰後續和緩，農曆年前的長假賣壓消化後，台股有望再度展現強勢表現。

梁恩溢建議投資人不必預設高點，應採取定期定額與逢低加碼策略，透過主動式基金的靈活操作，掌握市場脈動，在震盪中穩健參與成長契機。

梁恩溢表示，在全球資金行情推升下，台股加權指數同步創高，雖然櫃買指數尚未突破箱型整理區間，但中小型個股持續快速輪動，市場熱度不減，資金動能仍強。台股今年以來漲幅逾20%，市值突破3兆美元，躍升為全球第9大股市，反映國際資金對台灣科技與AI供應鏈的長期看好。

此外，9月台灣外銷訂單702.2億美元，年增率30.55%，創歷史新高，連續八個月維持正成長。彭博預估台灣全年GDP將達5%，顯著高於過去平均3.5%，展現台灣經濟結構的韌性與成長潛力。

梁恩溢分析，美國就業市場正面臨結構性調整，關稅推升企業營運成本，對傳統產業造成壓力；同時，AI創新加速科技業資源重整，微軟、Meta、Amazon等企業皆傳出裁員消息，反映企業將資源集中投入AI領域；美國降息導致利差縮小，美元資產吸引力下降，資金傾向尋求成長性與報酬率兼具的市場，轉向新興市場；台股憑藉AI供應鏈優勢與強勁基本面，有望成為外資新寵，甚至超越過去偏愛的印度市場，吸引更多熱錢湧入，形成有利的資金環境。

展望2026年，仍須留意三大風險，包括美國就業市場結構性失業、國際貿易不確定性、美國財政與債務問題，若上述風險可控，台股將具備「庫存回補＋資金行情」的雙重加成，有望延續多頭格局，投資人可提前布局，掌握年後行情起漲契機。

產業配置上，梁恩溢指出，AI仍是明年主軸，訂單持續增加，搭配循環性消費題材如記憶體、被動元件、ABF載板等，形成類股輪動。

AI需求旺，美科技巨頭們喊出電力不夠用，AI再掀搶電大戰，推升美國電力基建指數屢創新高，也帶旺追蹤該指數的新光美國電力基建(009805)ETF，今天盤中最高價衝上12.95元，收盤在12.89元，同步刷新掛牌以來新高紀錄。

新光009805投資團隊表示，美國AI股當紅、電網股同步受惠AI時代美國大型用電需求快速上升，成長速度持續超過新電力建設進度，同時，科技公司與投資人正加速尋找「電力自治」方案，以避免電價上漲與電網擁堵外溢至終端用戶，顯示未來數年美國電網產業升級商機明確，不論在發電端、儲能、輸電與配電等環節，未來成長潛力值得期待。

值得注意的是，川普政府2025年全力「去監管」化，加快資料中心接入電網的審批流程，把過去得耗時逾年的流程，縮短至60天內完成，堪稱「地震級」的美國能源改革上路，大開電力能源新政策利多，帶動美國電網基建股成長潛力明確。

群益投信台股ETF研究團隊表示，台股高檔之際，有利主動選股操作創造績效，因為在多頭時期，主動式台股ETF可積極加碼成長性產業，以更大程度地尋求超額報酬機會等等。接下來進入傳統電子旺季、年底結帳效應與資金回補需求，將為台股營造偏多氛圍。

主動群益台灣強棒ETF (00982A)經理人陳沅易表示，台股在資金環境寬鬆、企業獲利上修與產業結構優化的背景下，長線多頭架構穩固。短線雖可能受國際事件影響而震盪，但整體趨勢仍由基本面支撐。操作上建議投資人維持「逢回偏多、不追高」策略，聚焦AI運算、雲端資料中心、高效電源、綠色能源與內需消費等具長期成長潛力的產業主題，採分批布局、穩健操作，以參與第四季高檔震盪中延續的多頭行情。

群益台ESG低碳50 (00923)經理人邱郁茹表示，台股仍有望維持高檔震盪偏多走勢，主因在於降息循環開啟、企業獲利回升與產業結構升級三大支撐。AI需求旺盛，在經濟保有韌性，與AI大勢加持下，帶動台股大盤屢創新高。整體看來，在AI長線趨勢不變下，台廠作為全球AI產業最重要的供應商，可望持續享有獲利、資本雙漲利多。

近期大盤頻創新高，台股ETF人氣也是旺到不行，根據集保戶股權分散10月23日最新統計資料顯示，台股ETF受益人數上周增加3萬6930人，統計總人數來到1144萬9063人創下歷史新高，等於台灣每兩人就有1人買台股ETF。

統計今年以來，台股ETF受益人增加122萬3227人。

