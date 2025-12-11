台股創新高28568後變臉！收盤反跌375點 分析師：還未翻空

台股今天大洗三溫暖，早盤一度上漲167點，攻上2萬8568點，再創歷史新高，但行情隨即一路下滑，最低還跌破2萬8千點大關，來到2萬7984點，高低點相差583點。終場收在2萬8024點，下跌375點，勉強站上2萬8千點之上，成交量5178億元。

雖然行情豬羊變色，但分析師並不認為已經翻轉為空頭。分析師謝明哲指出，今天台股才創新高，不會用一天的大跌定義成翻空，投資人暫時還不需擔心變盤，後續觀盤重點要看今天甲骨文能否出現長下影線，以及美股未來幾日如何反應聯準會降息的走勢。

至於行情翻空的空襲警報判斷指標是？謝明哲認為當跌破季線（目前約在2萬7202點）且季線下彎，距離現在指數位置，大約還有800點空間；建議短線修正後，如果行情沒有轉空，可逢低布局。

甲骨文（Oracle）今天盤後公佈最新財報，第二季每股盈餘2.26美元，優於市場預期的1.64美元，不過，營收160.6億美元，不如預期的162.1億美元，同時，甲骨文還宣佈全年資本支出約500億美元，比9月預估增加150億美元，引發市場擔憂對資金的需求增加，且雲端業務收入未達預期。消息傳出後，甲骨文盤後交易股價暴跌11.5％。

這也拖累輝達盤後股價下跌1.3％，截至發稿為止，那斯達克盤後電子期貨下跌近3百點，跌幅約1.1％，拖累台股走勢。

群益台灣精選高息ETF(00919)經理人謝明志表示，今年來AI科技股領漲大盤，不過隨著股市來到高檔，部分投資者選擇分散資金至其他評價面合理、營運穩健並具備股息配發潛力的價值股來平衡投資組合風險，金融股便是可考量的標的，利率環境走降趨勢未變，金融股仍將受惠，在獲利穩健增長下，未來股息配發潛力也備受期待。金融股持股比重高的高息ETF，不僅可作為長期存股標的，也有望兼享價差優勢。

統一投信台股研究團隊表示，展望明(2026)年第一季，受惠降息利多和AI需求大爆發，台股加權指數將有機會繼續挑戰新高。產業方面，看好AI伺服器升級，將可望為AI ASIC、散熱、PCB/CCL等三大領域，帶來躍進式成長空間。但仍須留意市場逆風猶存，包含高基期之下成長數據或將偶有放緩，以及貿易保護主義和地緣政治衝突所帶來的不確定性，都可能令全球經濟在上行過程中偶生波瀾。

統一投信台股研究團隊表示，迎接明年第一季，台股表現仍將與美國經濟緊密相連。而美國經濟則有賴於三大因素推動：首先，科技巨頭投資增速，將對GDP挹注實質貢獻；其次，財政方面不僅有關稅收入可穩定財政赤字，且大而美法案的減稅政策利多，將對拉抬美國企業投資及民間消費意願帶來正面助益；第三，則是降息循環將支撐股市評價維持高檔，且美元弱勢更有利於推升美企海外獲利表現。

至於台灣方面，統一投信台股研究團隊表示，考量AI產業增長持續加速，預估台股企業明年獲利有望再寫雙位數成長率；而台股走勢向來多與企業獲利表現呈現高度正相關，因此樂觀看待明年台股不僅基本面無虞，加權指數亦有相當大的機會能夠再創新高。

針對個別產業動能，統一投信台股研究團隊則看好，隨著AI伺服器不斷推陳出新，不僅市場規模成長可期，也將連帶為周邊零組件創造出規格升級的投資機會。在AI伺服器方面，相較於2025年，明年輝達(NVIDIA)GB系列伺服器出貨量有機會再翻倍；同時，自研晶片興起，ASIC將迎來大量產階段。且不論GB系列或AI ASIC的生產，都將仰賴握有CoWoS先進封裝產能的相關台廠，預期獲利表現可望更上層樓。

而AI伺服器升級，也帶來新的產業投資機會。PCB與載板的用量和規格提升，除了將帶旺高階CCL(銅箔基板)產業的需求向上攀升外，散熱產業亦會是不可或缺的主角。統一投信台股研究團隊推估，不論氣冷、液冷或浸沒式散熱的市場規模，年複合成長率都有機會達到雙位數；而這之中，又以液冷市場的需求動能和成長幅度將最為顯著。

此外，即便人形機器人距離量產仍有一段路要走，統一投信台股研究團隊仍看好人形機器人將成為日後重要的科技應用新藍海，相關零組件包含電池組、散熱、碳纖維、通訊、感知系統等，以及用於提升機器人行走平穩度的線性/旋轉執行器模組等精密機械，都有可能成為台廠下一個發展新契機。

