台股創新高28590點！台指期同寫新高28714 法人這樣說

台股今天持續上攻，早盤迅速攻上28590點，再創歷史新高；台指期也同樣改寫歷史新高28714點。終場，台股收在28556點，台指期收在28673點，都改寫歷史收盤新高。

外資依舊還在放假，進出手筆縮小，只有買超84.1億元，投信則是賣超52.5億，自營含避險買超65億元。

證交所統計，累計今年開盤迄今共240個交易日，集中市場總成交99兆5918.45億元，日平均成交4149.66億元，股票成交量週轉率為114.72%，股票日平均成交量週轉率為0.48%。

上市公司市場總值達93兆343.94億元，較上週的90兆2391.41億元，增加2兆7952.53億元，增幅約3.1%。

展望後市，永豐投顧認為，指數明顯依託季線反彈，顯示少了法人賣壓下，台股迅速由季線往上走，而且主要動能回到AI，本土資金積極參與，表現股市應有狀態。另一方面，年後法人資金會重新回流，預期可推動股市再上攻創新高，但市場氣氛熱絡時，建議投資人冷靜，短打部位可擇機出脫，等激情過後再回補。

國際股市部分，永豐投顧認為，還是以輝達動見觀瞻，首先股價部分，輝達股價回到接近190美元，表示輝達股價僅是區間整理。其次，輝達也發動併購，意圖加強護城河，同時也順應降低成本的市場需求。

鉅亨買基金投資理財部協理陳顗全指出，回顧近20年各類資產表現，台股、美股與成熟市場的總報酬皆明顯優於債券，顯示股票型基金長期投資的優勢。然而，市面上具配息級別的股票型基金有限，投資人若善用「鉅亨自由Pay」，即可透過累積級別基金，依需求設定自動提領金額或比例與提領時間，在追求資產成長的同時，打造穩定現金流。

陳顗全說，「鉅亨自由Pay」是以資本利得進行提領，並非基金本身配息，可避開配息所衍生的課稅與二代健保補充保費，加上境內基金資本利得免稅的優勢，有助提升整體投資效益。該機制亦設有下檔風險控管，避免過度提領侵蝕本金，提領比率可在0%至15%間彈性調整，投資人能隨市場變化與人生階段，靈活拿捏「領與不領」的節奏，並透過試算工具更精準選擇適合的投資標的。

元大投信指出，在AI、高效能運算與雲端需求持續升溫下，台灣經濟展現強勁且具延續性的成長動能。主計總處上修第三季GDP年增至7.64%，多家研究機構亦同步調升2025年經濟成長預估，顯示市場對台灣產業前景的高度肯定。在供應鏈移轉趨勢下，台灣持續受惠北美與東協訂單成長，加上全球CSP資本支出與半導體設備投資上修，台灣在先進製程與AI供應鏈的關鍵地位更加穩固，成為支撐台股長期投資價值的重要基礎。

元大投信表示，從市場結構觀察，台股獲利與成長動能逐漸集中於大型權值股，前50大企業占整體上市公司獲利比重持續提升，成為推動指數表現的核心力量。

富邦投信建議，投資人可透過指數化投資參與美股，藉由成分股汰弱留強，掌握長期競爭力。其中，「標普500指數」涵蓋美國500大企業，最能反映整體經濟與企業獲利表現，過去30年除網路泡沫期間外，鮮少連續兩年負報酬，亦獲得股神巴菲特多次肯定；「那斯達克100指數」則聚焦市值最大、成長最快的非金融企業，科技巨頭占比近七成，最貼近科技與AI發展趨勢，是參與AI長期成長動能的關鍵指標。

