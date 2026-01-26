台股創新高32184！00927完成填息 經理人這樣看後市
台股今天早盤再度上攻，雖然台積電熄火，但在台塑、台化、台塑化漲停，以及聯發科、聯電等權值股上漲帶動下，再創歷史新高3萬2184點，截至發稿為止，上漲約160點；連帶地，台股ETF也上揚，其中，1月19日除息的群益半導體收益ETF(00927)，今日開盤完成填息，統計此次填息之路僅6個交易日，有參與此次除息的投資人，將於2月13日領息。
00927是第一檔結合半導體優勢與高息訴求的台股半導體ETF，成分股篩選著重獲利能力、股利發放能力、產業代表性兼備的半導體企業，今年來上漲17.43%。
群益半導體收益ETF（00927）經理人謝明志指出，短期來看，台股農曆年節前預期將維持上漲的格局，不過回歸基本面來看，台灣經濟動能強勁，受惠於AI帶動出口暢旺與消費成長，有助為台股提供強力支撐，長線多頭格局仍可期待。
謝明志說，隨AI應用持續擴散，有助支持科技廠獲利成長態勢延續，台灣因科技供應鏈完整，於全球AI大勢扮演重要供應商角色，亦可望持續從中受益，在AI長線趨勢不變下，台廠作為全球AI產業最重要的供應商，可望持續享有獲利、資本雙漲利多。
00947台新臺灣IC設計ETF研究團隊表示，過往投資人對於IC設計龍頭聯發科的印象多停留在手機晶片，但近期聯發科的AI客製化晶片（ASIC）捷報不斷，在Google供應鏈取得合作，成功打入AI浪潮供應鏈，2026年ASIC營收有望達成10億美元目標，ASIC業務轉趨樂觀，除2026年獲利有望上修，2027年獲利的成長性強勁可期。
00947今天早盤上漲逾3%，居台股ETF漲幅之冠；若從規模來看，根據CMoney統計至1/23止，00947今年以來規模飆升81.7%，成為台股ETF中，績效、規模雙雙一馬當先的高人氣ETF。
00947追蹤指數為臺灣指數公司特選臺灣上市上櫃IC設計動能指數，截至1月23日，投資組合當中，權重占比5%以上的成分股有群聯10.9%、華邦電10.4%、南亞科10.3%、台達電9.1%、聯發科8.9%、信驊8.3%及創意7.7%。
台新投信建議，2026年AI硬體紅利興起，帶動記憶體超級週期帶旺，加上企業邊緣AI及相關應用逐一落地，ASIC商機正蓬勃發展，台灣半導體產業躬逢其盛，投資人現階段想布局台股，除布局「高含積量」ETF外，亦可考慮投組兼顧記憶體、ASIC兩大潛力族群，若擔心相關個股風險太高，不妨先破除指數高點魔咒，優先鎖定績優台股IC設計或半導體ETF，透過被動指數參與，更能穩健掌握AI長線升浪下的台股多頭機遇。
國泰台灣科技龍頭（00881）基金經理人蘇鼎宇表示，如果將AI比喻成一顆大樹，所謂的「AI基礎建設」就像樹幹，是發展AI的核心，主要負責提供AI運行所需的硬體、運算力、電力及數據儲存環境，關鍵產業包含半導體、伺服器、雲端運算等；而「落地應用」則像是樹枝，將 AI 技術與特定場景結合，產出實際產品或服務，讓AI技術開枝散葉，關鍵產業包含電腦、手機等。
00881打包九成AI供應鏈，成分股包含超過5成半導體族群、約15%電子零組件、約10%電腦及周邊設備，及11%的其他電子類，成立以來報酬表現約186.64%。
國泰投信分析，2月還有iPhone新機話題，市場普遍認為，蘋果將推出平價款iPhone 17e，搭載A19處理器，定價可能落在599美元（約新台幣1.8萬元），有機會助益台積電、鴻海、大立光等供應商之出貨動能。
更多品觀點報導
台灣大內容投資開年報捷 《陽光女子合唱團》票房衝破2.5億
Galaxy A07 5G登台！6千有找 6.7吋大螢幕、6年防護更新
其他人也在看
巨鎧精密：台美經貿談判利多 出口美國關稅可優化
（中央社記者鍾榮峰台北2026年1月26日電）台美關稅協議在1月中旬拍板，台灣爭取到汽車零配件232關稅最優惠待遇不超過15%。LED車燈改裝設計製造商巨鎧精密(2254)今天透過新聞稿表示，受惠經貿談判利多，未來出口至美國產品的關稅環境，預期將獲得優化調整，對長期深耕北美市場，具有指標性意義。巨鎧精密表示，作為高度外銷導向的企業，巨鎧精密感謝並肯定政府在改善貿易障礙、深耕台美經貿合作上的積極作為，政府在國際貿易談判上的努力，是企業開拓全球市場最強而有力的後盾。巨鎧精密在2025年取得美國CAPA（CertifiedAutomotive Parts Association）車燈產品認證，巨鎧精密指出，隨著貿易環境優化，今年北美訂單動能將更趨穩健。行政院長卓榮泰23日參訪巨鎧精密，現場展示巨鎧精密布局智慧車聯網與高級車燈的創新研發成果。巨鎧精密說明，公司研發MLA（微透鏡陣列）方向投射燈模組，已應用於商用卡車與皮卡後視鏡燈，並申請各國設計與發明專利。巨鎧精密表示，期盼政府參考歐美經驗加速法規制定，讓相關精準動態投影、可解決視覺死角的創新產品順利上路。中央社財經 ・ 1 天前 ・ 發表留言
印度對歐盟汽車關稅擬從110%砍至40% 賓士、福斯準備大收割
路透社引述消息人士報導，印度政府為進一步開放全球第三大汽車市場，正計劃將歐盟進口車輛的關稅從目前的 110% 巨幅降至 40%，最快可能於本週二 (27 日) 啟動。 這項指標性的調整預計將隨著印歐自由貿易協定的達成而正式公告。消息人士透露，莫迪政府已同意針對進口價超過 1.5鉅亨網 ・ 23 小時前 ・ 發表留言
首檔涵蓋比特幣ETF之組合基金 富邦景氣循環多元資產組合基金獲准募集
首檔涵蓋比特幣ETF投資之富邦景氣循環多元資產組合基金，已於2026/1/19獲主管機關核准募集，總面額等值新臺幣200億元，該基金為首檔採用新型態景氣循環判斷、並納入比特幣ETF之組合型基金，投資策略除了傳統式組合及目標到期基金能投資的範圍外，亦涵蓋海內外ETF如股票、債券、房地產、黃金、比特幣等。中時財經即時 ・ 23 小時前 ・ 發表留言
《台北股市》盤中焦點股：集盛、藥華藥、華通、台化、聯發科(2-2)
【時報-台北電】盤中焦點股： 27.和大(1536)：受惠人形機器人題材，帶動早盤股價上揚2%力守五日線。 28.士紙(1903)：早盤價量齊揚2%站穩均線之上。 29.巨大(9921)：關稅政策助攻外資回頭連8買，股價落於平盤附近。 30.集盛(1455)：新PA66尼龍粒產線預計第二季有較大出貨量，今年營運看贏去年，激勵今早股價火速登頂。 31.神隆(1789)：多發性骨髓瘤治療藥物獲衛福部食品藥物管理署藥證，近日股價漲多遭列處置股，不過盤初仍有超過4%漲幅。 32.藥華藥(6446)：旗下新藥Ropeg新適應症ET獲美NCCN推薦，推升晨盤股價亮燈漲停660元，寫將近一年新高。 33.華安(6657)：子公司將登NVIDIA GTC大會，並於會中發表AI新藥開發成果，今早快攻漲停達53.3元，挺進3個月高。 34.啟碁(6285)：走過去年低潮，低軌衛星題材加持下，近日買氣加溫，今日大漲近7%達166元，挺進2024年6月來新高。 35.華通(2313)：受惠市場傳出Space X來台密訪供應鏈，聞訊股價再飆高，今早漲逾6%衝上182元改寫新高。 36.台虹(8039)：高速銅箔時報資訊 ・ 1 天前 ・ 發表留言
巨鎧精密：台美經貿談判利多 銷美關稅可優化
（中央社記者鍾榮峰台北26日電）台美關稅協議在1月中旬拍板，台灣爭取到汽車零配件232關稅最優惠待遇不超過15%。LED車燈改裝設計製造商巨鎧精密今天透過新聞稿表示，受惠經貿談判利多，未來出口至美國產品的關稅環境，預期將獲得優化調整，對長期深耕北美市場，具有指標性意義。中央社 ・ 1 天前 ・ 發表留言
台美關稅協議談定 彭金隆：降低上市櫃公司營收不確定性有助市場正面
[FTNN新聞網]記者孫偉倫／台北報導台美關稅貿易協議以美對台課徵對等關稅15%不疊加、半導體及其衍生品的最優惠待遇等架構，金管會主委彭金隆今天表示，將讓台...FTNN新聞網 ・ 1 天前 ・ 發表留言
信用保證錢怎來？國發會打包票：不會質押台積電股票
立法院財委會26日進行「針對台美關稅貿易協議內容，對國家整體財經、國內產業與就業、股匯市場與各項民生通膨之影響與因應策略」專題報告，對於2500億美元的政府信用保證要怎麼做，國發基金要投多少錢？國發會副主委高仙桂明確表示：國發基金絕對不會為做信用保證，去質押台積電的股票。中時財經即時 ・ 1 天前 ・ 3則留言
《國際產業》關稅110%砍至10%！印度擁抱歐洲車 FTA最快明公布
【時報編譯柯婉琇綜合外電報導】路透社引述消息人士報導，隨著雙邊即將達成自由貿易協議，印度擬將歐盟進口車關稅稅率從高達110%立即大砍至40%，這是迄今印度開放其龐大市場最重大的舉措。據悉，印度和歐盟最快可能在周二達成自由貿易協議（FTA）。 路透社報導，據知情人士透露，印度莫迪政府已經同意，對於來自歐盟進口單價超過15,000歐元（約17,739美元）的汽車，印度將立即給予「配額內調降關稅」待遇。 一名消息人士表示，新德里已經提議立即將每年約20萬輛燃油車的進口關稅調降至40%，這是迄今印度開放該市場最激進的舉措。不過，這筆配額仍有可能在最後一刻調整。 該汽車關稅稅率將隨時間進一步降低至10%，大幅放寬福斯、賓士和BMW等歐洲汽車製造商對印度市場的准入。 消息人士並表示，為了保護馬恆達集團（Mahindra & Mahindra）、塔塔汽車（Tata Motors）等本地企業在該新興產業的投資，該自貿協議上路的頭5年，電池電動車不享有進口關稅減免待遇；5年後則將引進與燃油車類似的進口關稅待遇。 印度商務部和歐盟執委會均拒絕對此報導發表評論。 據悉，印度和歐盟將於周二宣布完成這個漫長的自時報資訊 ・ 1 天前 ・ 發表留言
門市開出發票頭獎20萬 萊爾富28日再抽台積電股票
萊爾富表示，114年11-12月期統一發票於昨（25）日開獎，萊爾富門市開出頭獎20萬元，中獎者僅消費110元就幸運抱回高額獎金。同時，萊爾富「馬年福袋抽股票」活動熱度持續延燒，萊爾富也將於1月28日...華視 ・ 23 小時前 ・ 發表留言
台股創新高挑戰32200點 台塑四寶強勢
（中央社記者潘智義台北26日電）台積電今天創新天價1785元，台股盤中再創新高32196點，上漲235點。台塑四寶表現強勢，台塑、台化、台塑化齊奔漲停。中央社 ・ 23 小時前 ・ 發表留言
36檔台股ETF 寫歷史新高
台股ETF中有超過半數成分股持有台積電（2330），雖然台積電23日股價未創高，惟資金外溢至其他族群，齊力推升台股加權指數仍創下歷史新高，而台股ETF中也有36檔領先台積電再寫歷史新高，囊括了被動式與主動式ETF。工商時報 ・ 1 天前 ・ 發表留言
金價突破5000美元、白銀史詩級暴漲 元大貴金屬ETF全創史上新高
全球金融市場今 (26) 日迎來歷史性時刻，受地緣政治緊張、市場對美國財政與貨幣政策擔憂加劇影響，國際現貨金價在今天亞洲交易時段首度衝破每盎司 5000 美元大關鉅亨網 ・ 1 天前 ・ 發表留言
《盤中解析》攻克32K新高 1類擇強短打
【時報記者林資傑台北報導】美股受地緣政治風險及市場評估貿易緊張局勢影響，上周五漲跌互見，台股加權指數在權值股領軍下開高41.05點或0.13％後走升，最高上漲222.87點或0.7％、再創32184.38點盤中新高，早盤維持約0.5％穩健漲勢。 截至10點50分，加權指數上漲157.77點或0.49％、為32119.28點，今日成交量估維持逾8000億元高檔。櫃買指數開高0.21％後走升，最高上漲1.1％至302.54點，創2000年4月中以來逾25年9個月高，截至10點50分上漲1.01％，今日成交量估約1600億元。 觀察盤面類股表現，以油電燃氣股漲近8.5％、塑膠股漲近7％領攻，造紙及橡膠股漲近2％居次，紡纖股漲逾1.5％，水泥、生技、鋼鐵、光電、資服、貿易百貨股漲逾1％，電子及半導體股小漲0.4％及0.7％，電子零組件股跌近2％、數位雲端股跌逾1％較弱。 權值股擔當今日上攻要角，由聯發科(2454)、南亞科(2408)、南亞(1303)勁揚逾7％、近6％、逾4.5％領軍，聯電(2303)漲近4％、緯穎(6669)漲近3.5％居次，鴻海(2317)漲逾1％、台積電(2330)持穩時報資訊 ・ 1 天前 ・ 發表留言
記憶體＋聯發科領漲，加權指數一度上漲200餘點
【財訊快報／魏聖峰】受到記憶體和聯發科(2454)股價上漲效應，即使週一亞洲股市普遍下跌，台股依然能開高走高，加權指數一度上漲200餘點，櫃買指數也直接開高後震盪，台股呈現多頭漲勢。聯發科週一出現連二天大漲，早盤股價一度攻到漲停板，目前維持在7%以上的漲勢。受到AI基礎建設對記憶體強大的需求，三星、海力士和美光科技把產能挪給HBM，使得傳統DDR4、DDR3供應鏈大減，造成報價走高，推升台股記憶體的股價表現。美國要進入超級財報周，市場預期CSP大廠今年資本支出仍大，除了AI CPU和GPU需求強大外，記憶體的需求也很強，將堆砌記憶體的供應缺口。在這個情況下，旺宏(2337)、晶豪科(3006)、華邦電(2344)引領記憶體股上漲，南亞科(2408)的股價盤中也上漲逾8%。記憶體模組的威剛(3260)股價開高走高，攻上漲停板鎖死，十銓(4967)也拉到漲停板。創見(2451)、廣穎(4973)、品安(8088)，宇瞻(8271)、凌航(3135)股價也都大漲。記憶體模組廠的華東(8110)、福懋科(8131)和力成(6239)股價也都有不錯的表現。台股已經攻上32000點以上，台積電(2財訊快報 ・ 23 小時前 ・ 發表留言
《經濟》信用保證錢怎來？國發會打包票：不會質押台積電股票
【時報-台北電】立法院財委會26日進行「針對台美關稅貿易協議內容，對國家整體財經、國內產業與就業、股匯市場與各項民生通膨之影響與因應策略」專題報告，對於2500億美元的政府信用保證要怎麼做，國發基金要投多少錢？國發會副主委高仙桂明確表示：國發基金絕對不會為做信用保證，去質押台積電的股票。 立委賴士葆表示，美國商務部長盧特尼克說，台灣承諾的5000億美元投資，是美方推動半導體供應鏈移轉至美國的頭期款，講5000億美元有什麼錯？並詢問2500億美元的政府信用保證要怎麼做，國發基金要出多少錢？保險業會不會投資進去？ 國發會副主委高仙桂表示，要看公股行庫的配合程度，且不會找保險公司、目前也沒有要找央行投入外匯存底，也打包票不會去質押台積電的股票。（新聞來源：中時即時 黃琮淵）時報資訊 ・ 1 天前 ・ 發表留言
CK楊稱台積電被搬走？綠委狠批散播中國論調
[NOWnews今日新聞]在野藍白在立法院持續聯手封殺中央總預算和國防特別條例預算，而國民黨日前舉辦餐敘，黨主席鄭麗文背後的傳聞金主、異康公司董事長楊建綱也現身，傳出他並針對台美議題向現場立委們喊話要...今日新聞NOWNEWS ・ 23 小時前 ・ 6則留言
櫃買中心預計1/29舉辦雅特力-KY上櫃掛牌典禮
櫃買中心將舉辦「雅特力科技(開曼)股份有限公司上櫃掛牌典禮」 雅特力科技(開曼)股份有限公司(股票代碼：6907)預計於本(2026)年1月29日上櫃掛牌，櫃買中心將於當日於所在辦公大樓十一樓舉辦「雅特力科技(開曼)股份有限公司上櫃掛牌典禮」，於當日上午9時整進行雅特力科技(開曼)股份有限公司「新股上櫃敲鑼」儀式，並邀請輔導其上櫃之證券承銷商及簽證會計師共同與會。 雅特力科技(開曼)股份有限公司主係從事微控制器的設計與銷售，廣泛應用於工業與馬達控制、消費電子、能源管理、商務設備、車載電子與物聯網等領域，2024年度合併營業收入為1,634,903千元，歸屬於母公司業主之稅後淨利為85,336元，每股盈餘為1.63元。2025年前三季合併營業收入為1,233,783千元，歸屬於母公司業主之稅後淨利為70,519千元，每股盈餘為1.34元。延伸閱讀：《雅特力專訪3》Design-Win件數高，看好無人機/Edge AI《雅特力專訪2》不打價格戰，MCU與ASIC互補 資料來源-MoneyDJ理財網Moneydj理財網 ・ 18 小時前 ・ 發表留言
AI軍團衝刺上攻！台積電盤中再衝天價 聯發科「目標價看2500元」閃紅燈、3檔飆半根
[FTNN新聞網]記者江佳蓉／綜合報導台股加權指數今（26）日以32,002.56點開高，截至上午11點55分暫報32,116.17點，持續走揚震盪，AI族群盤中普遍見紅，權王台...FTNN新聞網 ・ 23 小時前 ・ 發表留言
《台北股市》盤中焦點股：中釉、中工、一詮、佳能、群聯、威剛(2-1)
【時報-台北電】盤中焦點股： 1.中釉(1809)：旗下低介電玻璃及電子級玻璃材料受到矚目，多頭持續發威，亮燈漲停。 2.達明(4585)：經濟部A+計畫通過機器人方案，多方振奮衝高4%。 3.鼎炫-KY(8499)：低檔反彈回到325元的前波起跌價位，漲幅高達5%。 4.盟立(2464)：看好2026年有望翻身，低接買盤積極搭配外資偏多，創下近四個月高點。 5.勤凱(4760)：回檔至10日線即隨大盤走高而反轉，重新挑戰200大關、秀半根漲停。 6.耕興(6146)：目前在手訂單較去年第3季成長98%，向上跳空漲幅逾3%，改寫近3個月高價。 7.聯電(2303)：成熟製程持續發酵，回檔買盤搶進，股價拱高上漲4%，重返5日線。 8.中工(2515)：經營權戰火又被挑起，開高走高，快步亮燈漲停。 9.羅昇(8374)：台達電主要經銷夥伴光環受矚目，早盤半根漲停拚突破97元壓力區。 10.一詮(2486)：2025年營收年增10％，創2016年來新高，低價散熱股吸金，外資偏多加持，連拉2根漲停登波段高。 11.今國光(6209)：投信認養股，連5買點火，強攻漲停衝，挺進波段高。 12.有成時報資訊 ・ 1 天前 ・ 發表留言
台股大漲攻上32184！台積電聯發科創高 半導體科技ETF紅通通
在聯發科、聯電等半導體權值股帶動下走高，連帶台股半導體相關ETF表現也跟著上揚：像是1月19日除息的群益半導體收益ETF（00927）歷經6個交易日，已於今日開盤就填息，該檔2月13日領息。在本日「成交量、股價」雙增的排行榜中，群創超過30萬張最猛，旺宏緊跟在後也有20萬張、...CTWANT ・ 1 天前 ・ 發表留言