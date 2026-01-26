台股創新高32184！00927完成填息 經理人這樣看後市

台股今天早盤再度上攻，雖然台積電熄火，但在台塑、台化、台塑化漲停，以及聯發科、聯電等權值股上漲帶動下，再創歷史新高3萬2184點，截至發稿為止，上漲約160點；連帶地，台股ETF也上揚，其中，1月19日除息的群益半導體收益ETF(00927)，今日開盤完成填息，統計此次填息之路僅6個交易日，有參與此次除息的投資人，將於2月13日領息。

00927是第一檔結合半導體優勢與高息訴求的台股半導體ETF，成分股篩選著重獲利能力、股利發放能力、產業代表性兼備的半導體企業，今年來上漲17.43%。

群益半導體收益ETF（00927）經理人謝明志指出，短期來看，台股農曆年節前預期將維持上漲的格局，不過回歸基本面來看，台灣經濟動能強勁，受惠於AI帶動出口暢旺與消費成長，有助為台股提供強力支撐，長線多頭格局仍可期待。

謝明志說，隨AI應用持續擴散，有助支持科技廠獲利成長態勢延續，台灣因科技供應鏈完整，於全球AI大勢扮演重要供應商角色，亦可望持續從中受益，在AI長線趨勢不變下，台廠作為全球AI產業最重要的供應商，可望持續享有獲利、資本雙漲利多。

00947台新臺灣IC設計ETF研究團隊表示，過往投資人對於IC設計龍頭聯發科的印象多停留在手機晶片，但近期聯發科的AI客製化晶片（ASIC）捷報不斷，在Google供應鏈取得合作，成功打入AI浪潮供應鏈，2026年ASIC營收有望達成10億美元目標，ASIC業務轉趨樂觀，除2026年獲利有望上修，2027年獲利的成長性強勁可期。

00947今天早盤上漲逾3%，居台股ETF漲幅之冠；若從規模來看，根據CMoney統計至1/23止，00947今年以來規模飆升81.7%，成為台股ETF中，績效、規模雙雙一馬當先的高人氣ETF。

00947追蹤指數為臺灣指數公司特選臺灣上市上櫃IC設計動能指數，截至1月23日，投資組合當中，權重占比5%以上的成分股有群聯10.9%、華邦電10.4%、南亞科10.3%、台達電9.1%、聯發科8.9%、信驊8.3%及創意7.7%。

台新投信建議，2026年AI硬體紅利興起，帶動記憶體超級週期帶旺，加上企業邊緣AI及相關應用逐一落地，ASIC商機正蓬勃發展，台灣半導體產業躬逢其盛，投資人現階段想布局台股，除布局「高含積量」ETF外，亦可考慮投組兼顧記憶體、ASIC兩大潛力族群，若擔心相關個股風險太高，不妨先破除指數高點魔咒，優先鎖定績優台股IC設計或半導體ETF，透過被動指數參與，更能穩健掌握AI長線升浪下的台股多頭機遇。

國泰台灣科技龍頭（00881）基金經理人蘇鼎宇表示，如果將AI比喻成一顆大樹，所謂的「AI基礎建設」就像樹幹，是發展AI的核心，主要負責提供AI運行所需的硬體、運算力、電力及數據儲存環境，關鍵產業包含半導體、伺服器、雲端運算等；而「落地應用」則像是樹枝，將 AI 技術與特定場景結合，產出實際產品或服務，讓AI技術開枝散葉，關鍵產業包含電腦、手機等。

00881打包九成AI供應鏈，成分股包含超過5成半導體族群、約15%電子零組件、約10%電腦及周邊設備，及11%的其他電子類，成立以來報酬表現約186.64%。

國泰投信分析，2月還有iPhone新機話題，市場普遍認為，蘋果將推出平價款iPhone 17e，搭載A19處理器，定價可能落在599美元（約新台幣1.8萬元），有機會助益台積電、鴻海、大立光等供應商之出貨動能。

