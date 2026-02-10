台股創新高33072！收漲668點「史上第八強」 明封關

沒有最高，只有更高！台股今天又創歷史新高33072點，而且是收在最高點，同步改寫收盤新高，漲幅2.06％，在亞洲主要市場僅次於日股。短短兩天，台股加權指數反彈1290點，漲勢強悍，絲毫不給空頭喘息機會。

台積電今天也同步改寫歷史新高價1880元，成為今天推升台股的主要動能。

台股強強滾，也讓2025年以來掛牌的台股ETF新兵，規模快速成長，檢視規模站上200億元的5檔，其中有4檔鎖定台股市場，包括凱基台灣TOP 50(009816)、主動復華未來50(00991A)、主動統一台股增長(00981A)、主動群益台灣強棒(00982A)。

其中，2026年2月3日甫掛牌的凱基台灣TOP50(009816)，短短5天，規模淨增加117億元，達到207億元。

009816研究團隊表示，美國聯準會降息趨勢不變，有利風險性資產表現，AI基礎建設需求升溫，不管美股科技巨頭AI軍備競賽誰勝出，台廠相關供應鏈都是贏家，推升台灣GDP年增率持續上修，市場預期2026年台股EPS合計上看1620元，基本面與資金面多重利好因素加持，也帶動市場上修台股評價。

不過，009816研究團隊提醒，邁入2026年以來，台股不斷刷新歷史新高，面臨聯準會主席換屆與地緣政治變數，預期台股將是波動加大、輪動加速的一年，擔心單筆進場買在高點的投資人，可透過定期定額滾動投資紀律投入，既能分批進場分散風險，也能持續投入累積部位，參與台股長多行情。

永豐金證券指出，投資人聚焦美國聯準會（Fed）被提名新任主席Warsh的政策方向，預期在Warsh到參議院說明立場前，這股擔憂風潮將持續影響市場。惟5月前Warsh可望表態「自己是有節制(不QE願降息)的鴿派」，上任後甚至估計將啟動數次降息表態；但若美股自5月起一路走揚至年底，Warsh將可能於期中選舉結束後露出「鷹爪」，猛然升息以對應不理性的AI繁榮。

即便如此，永豐金證券認為，「這也會是2027年的市場問題，而不是現在」在美國經濟依舊強勁下，若未來美股自2月至4月出現回檔，投資人可考慮逢低布局抗跌優質企業或大盤類 ETF，以掌握長期成長動能。

看好ETF市場蓬勃發展，玉山投信也將在春節後推出首檔債券ETF：玉山美元嚴選非投資等級債券ETF (簡稱：玉山嚴選非投債ETF，00988B)，預計3月2日至6日正式募集，3月25日掛牌。

玉山嚴選非投債ETF瞄準月配息債券ETF市場，一次網羅3大特色：1.鎖定高票息債券，全台首創嚴選票面率7.5%以上之非投資級債，2. 百分百投資成熟國家，且以8成美國企業優先，透過兼具收益性與成長潛力選債方式布局，3. 月配息設計，打造「存債」更有感的債券ETF核心資產。

