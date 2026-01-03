台股創歷史新高 外資點讚這5檔

財經中心／廖珪如報導

國際AI巨頭紛紛擴張資本支出並簽署合作協議，預期相關乘數效應將推動應用層面百花齊放，對於台廠AI供應鏈不啻為重大利多。（示意圖／PIXABAY）

台股不僅2025年亮麗封關，2026年第一個交易日再度繳出亮眼成績，指數於盤中刷新歷史新高紀錄，來到29363.43點，終場收在29349.81點，上漲386.21點，漲幅1.33%；本週台股大漲793.79點，週線連2紅，漲幅2.78%，平均日均量5388.51億元。法人動向上，外資與自營商連袂買超台股，外資單週回補254.81億元，連2週站在買方，自營商買超169.02億元，已連續6週回補台股，僅有投信法人連續2週調節124.8億元，三大法人本週合計買超299.04億元。

2026台股企業 雙位數高速成長

保德信市值動能50 ETF(009803)經理人楊立楷指出，展望台股2026年仍有望續創新高，主要受惠AI需求有增無減，盤點於全球對台灣出口產品的需求持續強勁，尤其是涵蓋AI、半導體與電子零組件相關領域的電子產品、資訊通信年增率相對突出，也推升台灣企業產能，預估2026年台股企業獲利將延續雙位數高速成長。

台廠供應鏈強 外資共識5檔價值

楊立楷表示，國際AI巨頭紛紛擴張資本支出並簽署合作協議，預期相關乘數效應將推動應用層面百花齊放，對於台廠AI供應鏈不啻為重大利多，而根據歷史數據，台股走勢與企業獲利呈現高度正向關聯，獲利增長往往伴隨指數上行，未來行情更值得期待。

而外資也看好台灣科技股，包括摩根大通（小摩）、瑞銀、高盛、滙豐、摩根士丹利（大摩）等證券，均一致認為AI仍是新年度的投資焦點。台廠被按讚包括台積電（2330）、鴻海（2317）、創意（3443）、世芯-KY（3661）、日月光（3711）投控最具看好共識。

