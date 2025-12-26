台股創歷史新高 AI成資金主流 投顧：下週最高2萬9000點

〔記者王孟倫／台北報導〕加權指數於2025年12月26日，已經分別創下「盤中歷史最高點」2萬8590.91 點以及「收盤歷史最高點」2萬8556.02點，台股再寫新紀錄！投顧機構表示，少了法人賣壓下，台股迅速由季線往上走，尤其，主要動能已經回到AI，本土資金積極參與，表現股市應有狀態；年後法人資金回流，預期可推動股市再上攻。

投顧指出，資金行情大噴發，法人回流助攻，台股指數挑戰新高！

台北股市本週(12/22至12/26)上漲859.67點、漲幅3.10%收在2萬8556.02點，盤中創新高，距離2萬8600點僅一小步；不過，少了法人參與、成交量明顯萎縮，日均量均在4000億左右。其次，上櫃市場表現優異，上漲8.86點，漲幅3.37%，收在271.50點，仍然沒有創新高。

廣告 廣告

展望後勢，針對下週投資策略方向，永豐投顧表示，有四大重點：第一，把握AI，掌握主流：上週法人賣壓減輕後，台股上漲，明顯看出市場主流仍在AI，AI的競爭還未結束，投資計畫仍在執行，輝達的併購方向也有向專用型晶片靠攏，可提供更有效的硬體。

第二，注意法人回流，反市場操作：跨越年度後、法人資金會重新回流，預期可推升指數再創新高，但市場氣氛熱絡時，建議投資人冷靜，短打部位可擇機出脫，等激情過後再回補。

第三，台股守穩季線，趨勢不變：台股走勢完美的依託季線反彈，顯然脫離法人賣壓干擾後，台股趨勢顯現，雖然成交量稍降，仍然上漲至創高，趨勢不變。

第四，永豐投顧表示，AI發展是長線趨勢，過去一年出現熱烈的投入與擴張，雖然遇到檢討，股價也有波動，但是，市場理性的表現。

「趨勢仍然向前，現在距離收割還遠，選股仍以AI為主」，投顧表示，逢低買進，長線持有；下週指數區間看2萬8300點至2萬9000點。

其中，台新投顧表示，AI仍將扮演2026年投資主軸，因此，在面臨盤勢回檔下，仍應擇優布局AI相關受惠股。

至於非AI領域，台新投顧強調，近期見到溫和復甦跡象，在市場風險趨避下、有望成為資金避風港，而市況回溫的延續性，仍需持續觀察。

【看原文連結】

更多自由時報報導

劉泰英驚爆：官股金融機構便宜賣？「台灣之子」黑吃黑？

藍領出頭天？頂大畢業轉行水電工月領38萬樂翻

黃金回報率超驚人！專家震撼曝光「這時」飆破1萬美元

獨家》劉泰英爆3億美元佣金黑吃黑？陳水扁回擊︰聽都沒聽過

