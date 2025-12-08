台股創波段新高，0050規模突破兆元大關。(資料照，記者塗建榮攝)

〔記者張慧雯／台北報導〕台股今(8)日寫下波段新高，而國內首檔ETF元大台灣50(0050)規模則正式突破兆元，最新規模來到1兆零40億元，再創台灣ETF發展全新篇章，彰顯台股長線投資價值。

0050投資台灣上市市值前50大企業，市值選股加上追蹤指數操作，大幅降低選股與擇時風險，透過長期持有市值成長居前的指標台股企業，為投資人追求報酬表現，據證交所、投信投顧公會資料統計至12月8日為止，今年以來0050淨申購金額達3483億元，最新規模1兆零40億元，為台灣ETF存股首選。

元大投信指出，0050於2003年6月30日上市掛牌，參與加權股價指數從4800點至突破2萬8000點、上市企業市值成長逾8倍的過程，22年來已成為許多投資人進入台股、定期定額存股的第一哩路，自成立以來至11月28日含息報酬率超過12倍，以每年250交易日換算年化報酬率約為12.6%，選擇0050不用再花時間選股，市值型設計將始終跟隨市場主流趨勢，高效率參與台股行情，引領投資人認同台股長期投資價值，改變頻繁進出的價差操作，塑造全新的台股投資生態。

針對0050規模突破兆元，元大投信表示，超過1兆元的部分其經理費率來到0.05%的最低區間，以最新規模1兆零40億元計算，經理費率已降至約0.095% ，未來將持續朝0.05%下降，有利長期投資；元大投信也提醒，0050完全集中投資台股，承受單一市場股票系統性風險，並無法透過增加成分股進行分散，建議應有完整的資金投入規劃，以避免過度承受單一年度大跌風險。

