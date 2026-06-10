台股創第六大跌點! 凱基投顧董座：回檔10%為正常、趨勢確立可撿便宜

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凱基投顧董事長朱晏民。陳俐妏攝



美股拋售潮，台股今天收盤創第六大跌點，失守四萬四大關。凱基投顧董事長朱晏民表示，多頭市場技術型回檔5~10%為正常，如果AI趨勢確立，等於股票打折讓你撿便宜，但如果有「四貸同堂」的情況，跌幅可能會放大，因此建議不要讓槓桿開太大。

受美股科技股拋售潮、台指期夜盤重挫以及日韓股市拖累，當天台股加權指數開低走低，今天創下史上單日第六大跌點，大盤下跌1,478.90 點，終場以全日最低點的 43,225.54 點作收，跌幅約 3.3%。

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朱晏民指出，台股4~5月漲幅是有基本面支撐，COMPUTEX展後有出現利多出盡的現象，接下來美股將有Space X重量級個股IPO，由於Space X已出現4~5倍超額認購，在市場會出現吸金排擠效應。

朱晏民也指出，台股這波漲多，微調拉回是健康，以多頭市場來看5~10%技術性拉回是正常，如果趨勢確立，等於股票便宜打折讓你買，但由於市場已出現高槓桿「四貸同堂」的狀況，因此建議投資人不要將槓桿開大太。

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