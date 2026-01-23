台股創高內外資不同調 外國人台幣存款餘額探低

（中央社記者潘姿羽台北23日電）台股氣勢如虹，內外資表現卻不同調。中央銀行今天公布114年12月金融概況，有「散戶投資信心風向球」之稱的證券劃撥存款餘額回升至新台幣3.6兆元，反映外資動向的外國人新台幣存款餘額卻降至1392億元，寫下近22年半最低水準。

央行今天公布114年12月日平均貨幣總計數M1B及M2年增率分別下降為4.85%及5%；累計全年M1B及M2年增率分別為3.56%及4.54%。央行經研處副處長葉盛表示，M2增速放緩主要受到資金淨匯出影響，但國內資金動能仍相當充裕。

廣告 廣告

進一步觀察股市相關指標，隨著台股持續攻高，去年12月月平均股價指數28070點，登上歷史新高。在此同時，有「散戶投資信心風向球」之稱的證券劃撥存款餘額終止連2跌，回升至3兆6852億元，月增785億元；股票融資餘額4570億元更創下96年12月以來最高紀錄。

值得注意的是，台股屢創新高，內外資卻是兩樣情。去年12月外國人新台幣存款餘額跌破1400億元大關，降至1392億元，則寫下92年8月以來、近22年半最低。

葉盛認為，這不代表外資看壞台股，「賺很多錢就會獲利了結」，尤其台積電發放股利規模相當驚人，外資單是股利匯出就是不小的金額。

葉盛進一步指出，外資呈現淨匯出，停泊在外國人新台幣存款的帳上資金隨之下滑，不過台股持續創高，顯見本國自然人、法人都有買進台股，消化外資賣壓，台股才能繼續上攻；而股市融資餘額創波段高點，也可看出本國自然人看好股市前景，進行融資或財務槓桿操作。

根據央行提供集中市場比重，去年12月本國自然人、本國法人占比雙雙上揚，分別為53.4%及13%，僑外法人則略為下降至33.5%。（編輯：林淑媛）1150123