台股創高後下殺金融補漲加溫 這2只甜蜜點浮現！
財經中心／余國棟報導
台股創新高突破28,500點後，於高檔震盪下殺至27397點，由於今年以來成長股多數已漲過一輪，現階段建議可將焦點轉向金融股或高息股，有機會迎來落後補漲行情；債券ETF方面則可留意金融債ETF，在降息初期把握價格甜蜜點。國泰永續高股息（00878）已於上週五公告預估配息金額，國泰10Y+金融債（00933B）也接力公告，提醒投資人留意最後買進日為11月17日。
國泰永續高股息（00878）基金經理人江宇騰表示，台股今年持續受惠AI狂潮，加權指數突破兩萬八大關，歷經三年多頭，整體殖利率已逐步回落，息收回歸常軌。回顧2007年至今，台股在長線多頭期間常見類股輪動，金融股多次出現落後補漲的情況，目前金融股歷經匯損風波，近期獲利回溫，伴隨金融市場近期熱絡的表現，預期明年有機會重返雙位數成長，也可能重新吸引市場目光。
觀察00878成分股，今年以來最夯的AI+Apple「雙A商機」占比約5成，金融產業占比將近3成，而電信及傳產業則占約15%，兼顧高息股與成長股，隨著產業輪動，仍具備再度發揮的空間，是退休族與小資族的首選。值得一提的是，對於不用繳稅或所得稅率5%的投資人，ETF股息「54C」雖然認列為所得，但可退稅8.5%，每戶每年最高退新台幣8萬元，股利94萬以內不僅免稅，還可退稅。以2023年申報資料來看，663萬申報戶中，有528萬戶隸屬於可退稅族群，占比近8成。
國泰10Y+金融債（00933B）基金經理人鄭凱允表示， 10月底FOMC符合市場預期降息1碼，但Fed理事在利率決策投票上出現明顯分歧，加上會後聲明將經濟活動從成長趨緩轉為溫和擴張，進而讓市場擔憂未來降息速度可能放緩。但觀察債市交易，在股市評價偏高、波動加劇的環境下，金融債因具備類公債特性，仍是大戶及法人資金配置的重要選項。00933B追蹤指數為「彭博10年以上美元金融債券指數」，成分股涵蓋美國六大巨頭銀行等全球金融機構，投資範圍遍及全球，國家分布包含美國、英國等，囊括眾多優質金融企業，降低單一國家風險，且信用評等皆為投資等級。
鄭凱允指出，台積電9至10月持續加碼金融債，顯示大型機構對金融債的高度信心。美銀10月調查也顯示，投資人偏好投資等級債的比例顯著上升，資金流入強勁，現金水位降至近年低點。00933B規模自8月底以來連兩月增加，已達新台幣889億元，千張大戶佔集保庫存數比例逾58%，受益人數逾10萬多人，顯示法人與高資產族群高度認同其配置價值，建議投資人可效法法人投組策略，在降息期間掌握金融債ETF的布局時機。
