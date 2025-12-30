台股創高後休息下跌逾150點 台積電下跌15元、記憶體族群穩盤

今日台股早盤下跌逾150點。

隨著前一晚美股迎來獲利了結潮，四大指數全收跌，台股今天沒有接續直衝兩萬九的漲勢，今天早盤下跌超過150點，台積電下跌15元，來到1515元。

台股昨日（29日）收盤收在28810點史上新高，一度有挑戰兩萬九千點的勢頭，不過受到美股迎來創高後的獲利了結賣壓，呈現疲弱走勢影響，台股今日也下跌超過150點，來到約28600點，台積電下跌15元，跌幅0.98%，股價來到1515元。

鴻海下跌2元，跌幅0.86％，股價來到229元，台達電上漲1元，漲幅0.1%，股價來到963元，聯發科下跌10元，漲幅07%，股價來到1410元。

昨天表現亮眼的權值股今日呈現疲態，反而由記憶體族群接棒穩盤，記憶體持續受惠缺貨、漲價效應帶動，外界預期DDR4至少缺到2026年上半年，各大記憶體廠明年表現可期。

華邦電上漲1.7元，漲幅2.21％，股價來到78.6元，南亞科上漲4元，漲幅2.12%，股價來到192.5元，創見上漲10元，漲幅5.44%，股價來到193.5元。



