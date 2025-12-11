台股創高後拉回跌逾300點失守5日均線 台積電翻黑跌30元
美國聯邦準備理事會（Fed）降息一碼，美股10日收高。台積電今天（11日）股價開高走低，盤中由紅翻黑，下跌30元至1470元，影響大盤走勢震盪，加權指數早盤一度達28568.02點，創下新高，隨著賣壓出籠，指數震盪走低，由紅翻黑，下跌逾300點，跌破5日均線28207點。
至上午10時45分，台股加權指數為28222.05點，下跌178.68點，成交值新台幣2914億元。
台積電今天除息，每股配發5.00001118元現金，開盤達1510元，漲10元，上演秒填息戲碼，隨後在賣壓出籠下，台積電股價震盪走低，由紅翻黑，滑落至1470元，下跌30元。
台達電、鴻海、聯發科、廣達等權值股紛紛震盪走跌，影響電子類股指數由紅翻黑，下跌逾1%。
傳統產業股漲跌互見，水泥和塑膠類股指數下跌逾1%，表現相對疲弱；機電和航運類股指數表現相對強勢，同步上揚。
（責任主編：莊儱宇）
