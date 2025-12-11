台股創高後拉回跌逾300點失守5日均線 台積電翻黑跌30元

聯準會降息一碼帶動台積電ADR創新高，即使台積電今（11日）除息5元，仍完成秒填息，早盤上漲15元，觸及1515元，台股則以28385.23點開出，隨後上漲超過160點，觸及28568.02點，改寫歷史高點28554.61點。聯發科表現不理想下跌20元，跌幅超過1%，鴻海平盤233.5元開出，陷入平盤震盪，廣達小漲1元，觸及293.5元。

中時財經即時 ・ 2 小時前 ・ 發起對話